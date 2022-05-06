Президент Мексики обрушился с критикой на Вашингтон

Во время пятидневной поездки по Центральной Америке президент главной страны региона – Мексики Андре Мануэль Лопес Обрадор жестко критикует Соединенные Штаты. Мексиканскому лидеру не нравится, отмечает Associated Press (АР), что американцы сверхактивно помогают Украине, отправляя Киеву миллиарды долларов, но явно не торопятся помогать своему ближайшему соседу - Центральной Америке. Во время первой же остановки – в Гватемале Лопес Обрадор потребовал от Вашингтона помощи в борьбе с бедностью и безработицей, из-за чего десятки тысяч гватемальцев вынуждены идти на север к американской границе. Особенно сильное недовольство президента Мексики вызвал фактический отказ США помочь расширить его программу посадки деревьев в регионе.

«Это, конечно, разные вещи,- признал Андре Мануэль Лопес Обрадор, которого часто называют на американский лад по первым буквам его имени и фамилии – АМЛО,- и их следует сравнивать осторожно, но они (американцы) одобрили программу помощи Украине в размере 30 млрд долларов, а мы еще с президентства Дональда Трампа ждем 4 миллиардов. Из них мы на сегодняшний день не получили ни одного доллара! Если честно, то это не поддается объяснению. Мы, со своей стороны, продолжим со всем уважением настаивать на том, что без помощи Соединенных Штатов нам не обойтись».