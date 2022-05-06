Президент Мексики обрушился с критикой на Вашингтон

Во время пятидневной поездки по Центральной Америке президент главной страны региона – Мексики Андре Мануэль Лопес Обрадор жестко критикует Соединенные Штаты. Мексиканскому лидеру не нравится, отмечает Associated Press (АР), что американцы сверхактивно помогают Украине, отправляя Киеву миллиарды долларов, но явно не торопятся помогать своему ближайшему соседу - Центральной Америке. Во время первой же остановки – в Гватемале Лопес Обрадор потребовал от Вашингтона помощи в борьбе с бедностью и безработицей, из-за чего десятки тысяч гватемальцев вынуждены идти на север к американской границе. Особенно сильное недовольство президента Мексики вызвал фактический отказ США помочь расширить его программу посадки деревьев в регионе.
«Это, конечно, разные вещи,- признал Андре Мануэль Лопес Обрадор, которого часто называют на американский лад по первым буквам его имени и фамилии – АМЛО,- и их следует сравнивать осторожно, но они (американцы) одобрили программу помощи Украине в размере 30 млрд долларов, а мы еще с президентства Дональда Трампа ждем 4 миллиардов. Из них мы на сегодняшний день не получили ни одного доллара! Если честно, то это не поддается объяснению. Мы, со своей стороны, продолжим со всем уважением настаивать на том, что без помощи Соединенных Штатов нам не обойтись».
Программу высадки деревьев «Посадить жизнь!» предложил сам АМЛО. Она заключается в том, что фермеры сажают у себя на фермах фруктовые и строевые деревья и получают ежемесячно деньги за уход за ними. Мексика попросила у Вашингтона помочь программе материально и до сих пор ждет денег от американского Минфина. Точно так же, как ждет денег для программы профессиональной подготовки молодежи.
У власти АМЛО уже более трех лет, но это его всего лишь третья зарубежная поездка. Он любит говорить, что лучшей внешней политикой является внутренняя политика. Эта поездка, считают в Мехико, должна помочь укрепить позиции Мексики как регионального лидера.
Своеобразность географического положения Мексики заключается в том, что она как бы зажата между США на севере и Южной Америкой на юге. Соседство с США имеет как свои плюсы, так и минусы. К примеру, Лопеса Обрадора резко критикуют дома за то, что он, по требованию Вашингтона, пытался не подпускать мигрантов к границе с Америкой. Кстати, в странах, которые он посетит, многие относятся к нему как к эмиссару Соединенных Штатов по вопросам, связанным с миграцией. Между тем, сам АМЛО наверняка видит в этой поездке возможность показать, что Мексика проводит независимую политику. Он в частности неоднократно критиковал продолжаемую Вашингтоном блокаду Кубы и много раз говорил, что ни одну страну нельзя исключать из саммита Америк. Госдеп уже дал понять, что на саммит не будут приглашены Куба, Никарагуа и Венесуэла. Если судить по делам, то президент Мексики – правый популист. Сам же он себя считает твердым левым.
Лопес Обрадор, который, по его собственным словам, в вопросах безопасности «предпочитает пулям объятия», также посетит Сальвадор, Гондурас и Белиз. Последней в программе его поездки стоит Куба.