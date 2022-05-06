Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Опубликован новый рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту РФ глава государства доверяют 81,5% граждан страны, передаёт РИА Новости.

При этом показатель одобрения работы российского лидера с 25 апреля по 1 мая составил 78,9%, рейтинг доверия за этот же период – 81,5%. Деятельность президента не одобрили 13,2% населения страны, недоверие выразили 15,2% респондентов.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён в период с 25 апреля по 1 мая. В опросе приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.