Режиссер Микита Ильинчик выпускает спектакль «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова

7 и 26 мая в Театре на Бронной пройдут премьерные показы нового спектакля Микиты Ильинчика «Вишневый сад».

«Вишневый сад» — один из наиболее востребованных текстов на театральной сцене. Впервые пьесу поставили в 1904 году в Московском художественном театре Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Роли Гаева и Раневской исполняли Константин Станиславский и Ольга Книппер-Чехова.

История этой пьесы знает немало выдающихся постановок. В 1954 году в Париже пьесу поставил режиссер Жан-Луи Барро, это была музыкальная комедия. В 1974 году в миланском театре «Пикколо» вышла постановка Джорджо Стрелера, а в 1981 году Питер Брук поставил «Вишневый сад» в театре «Буфф-дю-Нор» практически без декораций.

Одной из самых известных советских постановок «Вишневого сада» был спектакль Анатолия Эфроса в Театре на Таганке 1975 года. Владимир Высоцкий, сыгравший в нем роль Лопахина, впоследствии рассказывал об особом приеме, который использовали в этой постановке: «Все актеры привыкли играть Чехова в театре с четвертой стеной, они произносят свой текст либо себе, либо партнерам. А в нашем театре есть такой прием — отчуждение, обращение в зал. И в этом спектакле очень многие чеховские монологи мы говорим прямо зрителям, не стесняясь, выходя из образа, разговариваем со зрителем». Вместе с Высоцким в этой постановке играли Алла Демидова, Валерий Золотухин и Готлиб Ронинсон.

Микита Ильинчик, окончивший ГИТИС в 2020 году, дебютировал на сцене Театра на Бронной год назад со спектаклем «Благоволительницы» по одноименному роману Джонатана Литтелла. «Вишневый сад» — его новая режиссерская работа по произведению Чехова и первый спектакль большой формы.

Микита Ильинчик, режиссер: «Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как «Вишневый сад», неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — «опрокинуть» все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок. А еще мы надеялись продлить диалог с Чеховым, нам было важно поместить и себя в это время, важен разговор этого текста со временем».

Маша Плавинская, художник-постановщик: «Этот спектакль для меня про сложный и болезненный процесс отказа от прошлого и безнадежную попытку войти в неустойчивое и не внушающее надежд будущее. Спектакль получается про людей, которым не за что ухватиться на переходе в новый жизненный этап, в ситуации безысходной для тех, кто привык жить вчерашним днем. В пространстве я хотела показать присутствие холодной мистической энергии, которая нагнетает и давит, не давая никому вздохнуть свободно. Это некогда живое, а теперь замороженное пространство вишневого сада».

Роли исполняют: Екатерина Волкова, Лариса Богословская, Игорь Миркурбанов, Константин Богомолов, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Анна Патокина, Александра Ревенко, Яна Енжаева, Денис Зайнуллин, Евгений Перевалов, Татьяна Ошуркова, Сергей Кизас, Вера Майорова, Даниил Чуп, Владимир Яворский, Николай Яскевич, Александр Макаров.

Ближайшие показы — 7 и 26 мая.