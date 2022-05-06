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«Росатом» изучит возможность продления срока работы энергоблоков Калининской АЭС до 60 лет

6 мая 2022, 18:09
rosenergoatom.ru

Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность продления срока работы энергоблоков № 1 и № 2 Калининской АЭС (КалАЭС, филиал концерна «Росэнергоатом») до 60 лет. 

Об этом свидетельствуют сведения, опубликованные на сайте госзакупок, на которые обратило внимание ТАСС.

Сообщается, что сейчас «Роэнергоатом» проводит исследование, цель которого выяснить, как может отразиться продления сроков эксплуатации на материалах облучаемой части корпусов реакторов. «Результаты настоящей работы будут использованы при выполнении расчетов прочности на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора при работе энергоблоков № 1 и № 2 Калининской АЭС на уровне мощности 104% от номинальной в 18-месячном топливном цикле с учетом оптимизированной топливной загрузки в рамках продления срока эксплуатации до 60 лет», — указывается в документе.

Калининская АЭС находится в городе Удомля Тверской области, в 150 км от Твери,  350 км от Москвы и 450 км от Санкт-Петербурга. Станция состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 4 000 МВт. Энергоблок № 1 запустили в 1984 году, энергоблок № 2 — в 1986-м. В настоящий момент оба блока имеют лицензии на продление срока эксплуатации: энергоблок № 1 — до 2025 года, энергоблок № 2 — до 2038-го.

Атомные электростанции в России в 2021 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 222,436 млрд кВт·ч. Это позволило сэкономить более 111 млн тонн выбросов СО2-эквивалента, если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался теплостанциями, сообщили в концерне «Росэнергоатом». Максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Калининская (свыше 34,3 млрд кВт·ч), Балаковская (свыше 33 млрд кВт·ч) и Ростовская (свыше 31,7 млрд кВт·ч) атомные станции. Повышению выработки электроэнергии способствовали ввод в эксплуатацию в марте прошлого года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных работ.