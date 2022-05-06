«Росатом» изучит возможность продления срока работы энергоблоков Калининской АЭС до 60 лет

Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность продления срока работы энергоблоков № 1 и № 2 Калининской АЭС (КалАЭС, филиал концерна «Росэнергоатом») до 60 лет.

Об этом свидетельствуют сведения, опубликованные на сайте госзакупок, на которые обратило внимание ТАСС.

Сообщается, что сейчас «Роэнергоатом» проводит исследование, цель которого — выяснить, как может отразиться продления сроков эксплуатации на материалах облучаемой части корпусов реакторов. «Результаты настоящей работы будут использованы при выполнении расчетов прочности на сопротивление хрупкому разрушению корпуса реактора при работе энергоблоков № 1 и № 2 Калининской АЭС на уровне мощности 104% от номинальной в 18-месячном топливном цикле с учетом оптимизированной топливной загрузки в рамках продления срока эксплуатации до 60 лет», — указывается в документе.

Калининская АЭС находится в городе Удомля Тверской области, в 150 км от Твери, 350 км от Москвы и 450 км от Санкт-Петербурга. Станция состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 4 000 МВт. Энергоблок № 1 запустили в 1984 году, энергоблок № 2 — в 1986-м. В настоящий момент оба блока имеют лицензии на продление срока эксплуатации: энергоблок № 1 — до 2025 года, энергоблок № 2 — до 2038-го.

Атомные электростанции в России в 2021 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 222,436 млрд кВт·ч. Это позволило сэкономить более 111 млн тонн выбросов СО2-эквивалента, если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался теплостанциями, сообщили в концерне «Росэнергоатом». Максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Калининская (свыше 34,3 млрд кВт·ч), Балаковская (свыше 33 млрд кВт·ч) и Ростовская (свыше 31,7 млрд кВт·ч) атомные станции. Повышению выработки электроэнергии способствовали ввод в эксплуатацию в марте прошлого года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных работ.