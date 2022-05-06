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Россия обнародует информацию о причастных к провокации в Буче

6 мая 2022, 14:55

Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля своевременно назвать виновных в инсценировке

flickr.com/Alex Kirilov

Комментируя прошедшую сегодня встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, пресс-секретарь российского президента сообщил, что главами России и Белоруссии обсуждалась, в числе прочего, тема провокации в украинском городе Буча. По словам Пескова, Москва в свое время обнародует информацию об организаторах провокационной постановки. 

«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально и аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой»,  приводит слова чиновника ТАСС. 

Комментируя тему, Песков не стал указывать, какая именно страна стоит за организацией кровавой провокации. 

«Информация своевременно появится»,  сказал пресс-секретарь  представителям СМИ. 

Днем ранее, Александр Лукашенко, в интервью журналисту агентства Associated Press заявил, что по его информации в Бучу, с целью подготовки указанного информационного вброса, приезжали представители Великобритании. Как сообщил Лукашенко, организаторы инсценировки известны. 

«В основном были англичане»,  сказал глава Белоруссии представителю американских СМИ. 

Напомним, 3 апреля украинская сторона обвинила российских военнослужащих, ранее находившихся в Буче, в расстреле мирных горожан, предъявив видео-кадры с телами якобы убитых людей в гражданской одежде, лежащих на улицах города. В ответ, Министерство обороны России опровергло данные инсинуации, указав, что российские войска ещё 30 марта полностью вышли из Бучи, а провокационное видео появилось только спустя 4 дня, когда город уже полностью находился под контролем украинских вооруженных формирований. 

Информацию российского Минобороны косвенно подтвердил и мэр Бучи Анатолий Федорук, в своем видеообращении от 31 марта ни словом не упомянувший ни о присутствии в городе военных ВС РФ ни о каких-либо расстрелянных мирных жителях. 