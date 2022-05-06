Россия обнародует информацию о причастных к провокации в Буче

Комментируя прошедшую сегодня встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, пресс-секретарь российского президента сообщил, что главами России и Белоруссии обсуждалась, в числе прочего, тема провокации в украинском городе Буча. По словам Пескова, Москва в свое время обнародует информацию об организаторах провокационной постановки.

«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально и аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», — приводит слова чиновника ТАСС.