Россия обнародует информацию о причастных к провокации в Буче

Комментируя прошедшую сегодня встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, пресс-секретарь российского президента сообщил, что главами России и Белоруссии обсуждалась, в числе прочего, тема провокации в украинском городе Буча. По словам Пескова, Москва в свое время обнародует информацию об организаторах провокационной постановки.
«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально и аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», — приводит слова чиновника ТАСС.
Комментируя тему, Песков не стал указывать, какая именно страна стоит за организацией кровавой провокации.
«Информация своевременно появится», — сказал пресс-секретарь представителям СМИ.
Днем ранее, Александр Лукашенко, в интервью журналисту агентства Associated Press заявил, что по его информации в Бучу, с целью подготовки указанного информационного вброса, приезжали представители Великобритании. Как сообщил Лукашенко, организаторы инсценировки известны.
«В основном были англичане», — сказал глава Белоруссии представителю американских СМИ.
Напомним, 3 апреля украинская сторона обвинила российских военнослужащих, ранее находившихся в Буче, в расстреле мирных горожан, предъявив видео-кадры с телами якобы убитых людей в гражданской одежде, лежащих на улицах города. В ответ, Министерство обороны России опровергло данные инсинуации, указав, что российские войска ещё 30 марта полностью вышли из Бучи, а провокационное видео появилось только спустя 4 дня, когда город уже полностью находился под контролем украинских вооруженных формирований.
Информацию российского Минобороны косвенно подтвердил и мэр Бучи Анатолий Федорук, в своем видеообращении от 31 марта ни словом не упомянувший ни о присутствии в городе военных ВС РФ ни о каких-либо расстрелянных мирных жителях.