Россия подсаживается на быстрые платежи

Банк России опубликовал обзор «СБП: основные показатели». Согласно документу, с начала работы системы в 2019 году популярность ее стабильно растет. Всего за отчетный период совершено 436 млн операций. К системе подключено 210 банков.

Объем операций в СБП с начала запуска превысил 8 трлн рублей, при этом, говорится в сообщении ЦБ РФ, системой пользуется каждый третий житель нашей страны. В первом квартале 2022 года в среднем один пользователь Системы совершил 10 операций. Самая популярная операция в СБП — переводы.

Коэффициент удержания высок

Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тыс. рублей. За последние два года она уменьшилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов. В первом квартале текущего года почти 42 млн граждан совершили в СБП 420 млн переводов на сумму свыше 2,3 трлн рублей.

С момента запуска оплаты товаров и услуг через СБП осенью 2019 года этим сервисом воспользовалось более 9 млн россиян. В I квартале 2022 года более 6 млн граждан оплатили через СБП порядка 16 млн покупок почти на 63 млрд рублей, а возможность оплаты через Систему внедрили 177 тысяч торговых и сервисных предприятий, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество точек, которые принимают оплату через СБП, выросло более чем в 4,5 раза и составило 243 тысяч.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, а полномасштабно она заработала 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции.