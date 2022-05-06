Россия подсаживается на быстрые платежи

Банк России опубликовал обзор «СБП: основные показатели». Согласно документу, с начала работы системы в 2019 году популярность ее стабильно растет. Всего за отчетный период совершено 436 млн операций. К системе подключено 210 банков.
Объем операций в СБП с начала запуска превысил 8 трлн рублей, при этом, говорится в сообщении ЦБ РФ, системой пользуется каждый третий житель нашей страны. В первом квартале 2022 года в среднем один пользователь Системы совершил 10 операций. Самая популярная операция в СБП — переводы.
Коэффициент удержания высок
Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тыс. рублей. За последние два года она уменьшилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов. В первом квартале текущего года почти 42 млн граждан совершили в СБП 420 млн переводов на сумму свыше 2,3 трлн рублей.
С момента запуска оплаты товаров и услуг через СБП осенью 2019 года этим сервисом воспользовалось более 9 млн россиян. В I квартале 2022 года более 6 млн граждан оплатили через СБП порядка 16 млн покупок почти на 63 млрд рублей, а возможность оплаты через Систему внедрили 177 тысяч торговых и сервисных предприятий, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество точек, которые принимают оплату через СБП, выросло более чем в 4,5 раза и составило 243 тысяч.
Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, а полномасштабно она заработала 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции.
Как полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, если не будет вводиться каких-то существенных изменений по тарифной политике, то СБП обязательно продолжит устойчивый рост. Это очень популярный инструмент, высвобождающий пользователям банковских услуг «кучу времени».
«Одним из его преимуществ, которое я сам, как потребитель ощущаю — это унификация процесса практически в любом банковском приложении. Удобство в простоте и отсутствии необходимости указывать реквизиты счета. 80% моих личных операций с СПБ — это переводы средств между своими же счетами в разных банках. И только 20% — переводы другим. Лимиты на бесплатные переводы по СБП относительно высоки, тогда как в обычном режиме пришлось бы платить комиссии или же бегать между банкоматами снимая средства с одного и перекладывая в другой (чтобы избежать комиссий). Подсев однажды на СБП, отказаться от нее будет сложно, так что коэффициент удержания этого продукта очень высок», — рассказал «Эксперту» аналитик.
Например, рассказывает Василий Карпунин, люди гасят задолженность по кредиткам с дебетовых карт за несколько кликов без транзакционных издержек. Таким образом СБП в том числе упрощает процесс использования бонусных кэшбэк-программ у разных банков. Не нужно привязываться к одной карте и условиям конкретного банка.
«Я лично использую четыре карты и совершаю с них траты в зависимости от того, в какой категории идет расходование средств. По одной повышенный кэшбэк за бензин, по другой — супермаркеты и т.д. При этом управление переводами между счетами через СПБ сильно упрощает жизнь в плане своевременности и оперативного пополнения счетов кредитных карт», — отметил он.
За последние два года средняя сумма перевода СПБ увеличилась в 1,5 раза, что отражает рост популярности Системы среди всех граждан, а не только среди тех, кто постоянно в силу работы или других причин соприкасается с крупными переводами. СПБ продолжит «отъедать» долю рынка в банковских переводах, уверен Василий Карпунин.
Кроме того, по словам эксперта, мощной точкой роста остается оплата товаров и услуг через СБП. С течением времени все больше компаний (в основном — малый бизнес) будет внедрять возможность использования такого инструмента оплаты в свои сервисы.
СБП — это просто выгодно
Рост операций через систему быстрых платежей является следствием двух параллельных процессов, поясняснил «Эксперту» в свою очередь, ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Во-первых, с рынка ушли такие популярные сервисы, как ApplePay и GooglePay, которые активно использовались гражданами при оплате товаров и услуг. Во-вторых, сама система развивается и получает всё большее распространение в работе бизнеса. Эквайринг в СБП обходится значительно дешевле, чем при обработке платёжных карт. Соответственно, это просто выгодно для расчётов потребителей с бизнесом. Да и на личном уровне СБП стала удобней.
Раньше требовалось знать номер счёта или карты для переводов между гражданами. Сегодня СБП позволяет переводить средства по номеру телефона из любого банка в любой другой банк, продолжает эксперт. Стоимость таких переводов или отсутствует, или является весьма низкой. Транзакции работают на территории всей страны. Система также позволила решить вопрос географического финансового неравенства. То есть стоимость транзакций для жителей всех регионов является одинаковой. Новым этапом развития стало внедрение СБП в приложения различных торговых сетей, что позволяет её использование в повседневных потребительских платежах.
Объёмы операций будут расти и в дальнейшем, уверен Андрей Кочетков. Пока СБП в техническом плане отстаёт от платежных карт, так как большинство интернет-магазинов ещё не использует возможности отечественной системы. Сам процесс проведения платежа чуть более долгий, но уже появляются решения, которые ничем не отличаются от прежних удобных платежных систем.
По сути, заключает аналитик, приложение СБП — это столь же быстрый и удобный метод транзакций, как и зарубежные аналоги. То есть всё решает удобство, быстрота и выгода, как для самого потребителя, так и для бизнеса. Поэтому объём операций продолжит расти, вытесняя другие менее универсальные решения.
Популярность системы быстрых платежей растет в последнее время прежде всего за счёт физлиц, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Удобство для пользователей обеспечивает стабильный прирост количества переводов в системе.
Перед летним сезоном, увеличился спрос на сезонные товары и одежду в крупных маркетплейсах, которые в последнее время поддерживают систему быстрых платежей. Многие покупатели сочли этот способ оплаты удобным и простым, поэтому переходят на него. Стабилизация экономической ситуации усиливает и потребительский спрос в целом, и в секторе сетевых покупок в частности. Продавцы реагируют на пожелание покупателей платить в этой системе и подключают ее. Отсюда и расширение сферы применения, заключил Павел Сигал.