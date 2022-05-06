Счетная палата оценила влияние кризиса на уровень доходов регионов

Негативное влияние антироссийских санкций отразится на устойчивости бюджетов регионов, их доходы могут сократиться на 5-8%, сообщили ТАСС в пресс-службе Счетной палаты. При этом аудиторы отметили, что динамика исполнения бюджетов идет в штатном режиме.

«По пессимистичным оценкам, доходная часть бюджетов ряда регионов может снизиться на 5-8% по отношению к 2021 году, по оптимистичным — доходы могут и не снизиться», — сообщили в СП.

У аудиторов Счетной палаты пока нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности бюджетов субъектов РФ, при этом, они полагают, что влияние санкций усилится с третьего квартала текущего года, а далее все будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям. По данным ведомства, в некоторых регионах РФ принимаются не только общие антикризисные меры, но и активно формируются новые логистические цепочки, предприятия продвигаюся на новые рынки.

«Если говорить о динамике исполнения бюджетов регионов, то все идет в штатном режимеа. По итогам I квартала 2022 года доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли почти на 28%, расходы — на 8%. С профицитом исполнены бюджеты 79 регионов», — подчеркнули в Счетной палате.

Ранее «Эксперт» писал, что профицит федерального бюджета РФ в январе — марте 2022 года, по предварительной оценке Минфина, составил 1,151 трлн рублей. Объем доходов достиг 7,169 трлн рублей, из них за счет нефти и газа в бюджет поступило 2,974 трлн рублей, ненефтегазовые доходы составили 4,195 трлн рублей. Больше всего доходов за I квартал поступило от Федеральной налоговой службы — 4,86 трлн рублей (28,9% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (1,98 трлн рублей или 31,9%) и других федеральных органов (328 млрд рублей или 16,3%).