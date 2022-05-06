Состоялось открытие IX Московского международного Салон образования (ММСО 2022)

Насыщенная деловая программа с выступлениями более 1000 экспертов и гибридный формат проведения, привлекут к вопросам развития образования большое число заинтересованных лиц: 3 000 очно в «Цифровом деловом пространстве» и 50 000 участников онлайн на платформе «ММСО.Коннект».

Регистрация на мероприятие открыта, присоединиться к главному российскому событию в сфере образования можно прямо сейчас. Записи трансляций будут доступны на сайте до 10 мая 2022.

Масштабная программа мероприятия включает в себя каждый аспект, касающийся российского образования и будет интересна как экспертам и профессионалам, так и родителям, студентам.

В 12.00 по московскому времени состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие:

Дмитрий Захаров, Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики;

Ольга Петрова, Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

Анзор Езаов, Министр просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики;

Максим Казарновский, директор Московского международного Салона образования, основатель платформы «ММСО.Коннект»

Айбулат Хажин, Министр образования и науки Республики Башкортостан

Лариса Ревуцкая, Министр образования Марий Эл

В 13.00 состоялась пресс-конференция. С журналистами встретились:

Евгений Сженов, кандидат социологических наук, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика»

Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике

Оксана Гончарова, директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий

Анастасия Боос, директор блока взаимодействия со школами «Лифт в будущее», флагманского образовательного проекта БФ «Система»

Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности

Дмитрий Захаров, Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

Павел Зенькович, вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение»

Езаов Анзор, Министр просвещения, науки и молодёжной политики Кабардино-Балкарской Республики

Максим Казарновский, директор Московского международного Салона образования, основатель платформы «ММСО.Коннект»

Максим Казарновский, директор Московского международного Салона образования, основатель платформы «ММСО.Коннект», сказал вступительное слово: «Мы живем, как в учебнике истории, и любое наше действие или бездействие является историческим. И конечно, проведение ММСО в такой сложный момент, когда меняется политический, экономический и интеллектуальный ландшафт, тоже является историческим действием. Мы постараемся быть максимально эффективными в эти два дня проведения Салона. ММСО ставит целью стать точкой опоры для нашей аудитории».

Ольга Петрова, Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области отметила сильную энергетику, которая из года в год объединяет и мотивирует участников ММСО, а также то, что в будущем она видит «еще большую синхронизацию, бесшовность образовательных траекторий и перемешивание всех стейкхолдеров системы образования и участников процесса».

Айбулат Хажин, Министр образования и науки Республики Башкортостан отметил безграничные возможности, появившиеся благодаря цифровой трансформации и компетенций. Он сказал, что уверен, что на ММСО работа будет также поддерживать формат новых парадигм. Максим Казарновский отметил: «Теперь каждое региональное событие может стать глобальным, благодаря тому, что мы стали мыслить и общаться сквозь призму платформенных решений. Это началось в ковидное время. Мы стали чаще общаться, но реже видеться. Этот потенциал мы берем с собой. И ММСО проходит на платформе «ММСО.Коннект», где в мероприятии участвует несколько десятков тысяч человек со всего мира. Теперь к нам присоединились даже те, у кого никогда не было такой возможности, – жители отдаленных городов и сел. В ММСО сегодня участвует около небольших 1500 городов. Сегодня у нас есть возможность проводить за один день мероприятия, побывав в нескольких городах страны: от Калининграда до Владивостока».

Куратор кластера «Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики» Евгений Сженов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт НИУ ВШЭ, объявил: "Салон всегда был платформой межведомственного взаимодействия вокруг сферы образования. Однако ММСО 2022 отмечает еще более плотное участие представителей госструктур. Существует договоренность с рядом госведомств, в частности с руководителями программы “Россия – страна возможностей” (РСВ) и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) о работе над развёртыванием межведомственной точки сборки работы с молодежью”.

Дмитрий Захаров, Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики сказал, что рад находиться среди представителей поволжских регионов, которых немало на сцене и добавил: «Буквально вчера прошло совещание с Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым о реанимации методической службы РФ. Он сказал, что необходимо организовать индивидуальное сопровождение педагогов, выстраивать муниципальные службы методического сопровождения, что по сути было в недалеком прошлом. Ситуация на стыке 20-21 веков сложилась так, что методист потерял первоначальный смысл. И именно реанимация этого направления сегодня является первоочередной задачей методической службы. Приведу пример из практики Чувашской республики. Недавно мы начали реализовывать проект учебно-производственных классов, который должен связать профильные классы школы, учреждений СПО, вузов и промышленных предприятий. Таким образом, мы осуществляем профориентацию в старшем звене школьного образования, осмысленного поступления на факультеты, которые сопряжены с будущей профессией и дальнейшее сопровождение и трудоустройство на промышленные предприятия. Несложно угадать контуры 60-70-хх годов в этой схеме».

Впервые в ММСО участвовал Анзор Езаов, Министр просвещения, науки и молодежной политики Кабардино-Балкарской Республики. Он напомнил, что кризис – это и окно возможностей, и ящик Пандоры. «Пришло время анализа, смены парадигмы в образовании. Учитель сталкивается с серьезным выбором, стоя в аудитории. Рядом с ним не тот ученик, который был в марте-апреле 2020 года, а новый ученик, который понимает, что мир открыт, и что он может в любой момент приобщиться к лучшим образовательным практикам. Это новые родители. И нам нужно выкристаллизовать, что мы хотим от школы и педагога. Очевиден тренд, что сейчас важно не только то, что происходит у доски. Я как родитель понимаю, что мы думаем на разных скоростях с нашими детьми. Проблема не только в том, какие слова мы находим, но и в темпе подачи информации. Мы должны трансформировать свое мышление, если мы хотим достичь результата. На таких форумах как ММСО формируются тренды, мода, которая транслируется во всех направлениях дальше. Это очень важно!» Езаов также отметил, что нужно решать проблему преподавания национальных языков, а также то, как привести квалифицированного учителя, например, информатики, физики, химии в сельскую школу.

Павел Зенькович, вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение», сказал: «Люди меняются, а ММСО остается. За 9 лет он стал точкой сборки для всех, кто так или иначе задействован в системе образования. Несмотря на то, что мы все общаемся и взаимодействуем вне этой площадки, именно здесь у нас будет возможность оценить результаты совместной работы за прошлый год, обсудить важные вопросы. И, главное, понять, куда мы движемся».

Компания VK традиционно выступила генеральным информационным партнером Московского международного Салона образования. Кроме того, в 2022 году Партнером по цифровому образованию стала образовательная платформа Учи.ру.

Трансляции событий пройдут в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

«Мы рады уже много лет поддерживать Московский международный Салон образования и проводить трансляции крупнейшего образовательного события ВКонтакте и в Одноклассниках. С развитием технологий — в частности онлайн-сервисов и платформ — в области обучения постоянно происходят перемены: совершенствуются подходы, появляются новые направления и инструменты. На платформах экосистемы VK и в наших совместных проектах с вузами учатся сотни тысяч человек, и мы всегда охотно делимся нашей экспертизой в сфере образования», — комментирует директор VK по связям с вузами Сергей Марданов.

Регистрация и программа доступна на официальном сайте ММСО.