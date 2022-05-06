«Совкомфлот» продаст «возрастные» суда

Компания «Совкомфлот» намерена продать часть флота, эксплуатация которого, в частности, стала нецелесообразной на фоне антироссийских санкций.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Отмечается, что накануне, 5 мая, РБК со ссылкой на британское издание Lloyd's List сообщило, что «Совкомфлот» собирается избавиться примерно от трети флота и планирует продать по меньшей мере 40 судов из 121, а четыре судна уже отошли базирующейся в Дубае компании Koban Shipping.

Сегодня в компании заявили, что эти сведения преувеличены. «К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — пояснили в «Совкомфлоте».

Группа компаний «Совкомфлот» входит в число мировых лидеров по морской транспортировке энергоносителей — сжиженного газа, нефти и производных. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна. Компания является крупнейшим оператором флота ледового класса. Более 80 судов предназначены для работы в сложных климатических условиях. Компания участвует в обслуживании крупных индустриальных проектов в России и за рубежом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая представила предложения по шестому пакету санкций в отношении России за «специальную военную операцию» на Украине. Главный его пункт — постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти. Также предлагается отключить от SWIFT Сбербанк и еще две финансовые организации и запретить вещание на территории ЕС трех российских каналов. В Кремле санкции назвали «обоюдоострым оружием».