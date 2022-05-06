Названа страна ЕС, где большинство граждан не считают Россию виновной в ситуации на Украине

Опрос, который был проведен по заказу Европейской комиссии социологической службой Eurobarometer показал, что Кипр является единственной страной ЕС, где большинство респондентов "совершенно не согласны" (23%) или "склонны не согласиться" (28%) с тем, что Россия несет главную ответственность за ситуацию на Украине, сообщает кипрское издание Cyprus Mail.

Вместе с тем, зафиксирован большой разброс данных между странами по этому вопросу: так, в Болгарии не возлагают ответственность на РФ (46%), в Греции (45%), а в Финляндии таких респондентов всего 6%, в Польше - 7%, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 17%. Что касается Венгрии, то здесь 34% опрошенных не считают Россию виновной в ситуации на Украине, при этом 10% затруднились с ответом. Велика доля таких респондентов также в Словении (39%) и Словакии (36%).

Среди киприотов также зафиксирован наименьший процент удовлетворенных реакцией НАТО на начало специальной военной операции РФ на Украине (18%), в Греции этот показатель составляет 24%, в Болгарии - 30%. Жители этих стран также против финансирования и поставок оружия на Украину. Самое же большое одобрение действия Североатлантического альянса вызывают у датчан (69%).

Эти данные коррелируют с доверием к источникам информации о ситуации на Украине. Большинство респондентов на Кипре, в Греции и Болгарии не доверяют информации европейских властей.

Кипр также оказался единственным государством ЕС, где менее половины опрошенных поддержали санкции против богатых россиян.

Данный опрос был проведен в период с 13 по 20 апреля, но опубликован уже в мае. В каждой стране было опрошено по 1 000 человек, кроме Люксембурга, Кипра и Мальты (по 500), всего в опросе приняли участие 26 066 человек.