Суд в Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу, которую обвиняли по семи статьям УК республики, к шести годам заключения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Белоруссии.

«Приговором суда обвиняемая Сапега признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенных группой лиц, которые повлекли тяжкие последствия. На основании ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — указывается в сообщении судебной инстанции. С обвиняемой в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация на общую сумму 167,5 тыс. белорусских рублей (около около $50 тыс. по нынешнему курсу).

Следствие пришло к выводу, что Сапега совместно с другими лицами основала и вела ряд Telegram-каналов, в которых были выложены персональные данные по меньшей мере 238 человек, в том числе силовиков, прокурорских работников, судей, чиновников и журналистов. После публикации фигурантам списка начали поступать угрозы, а в отношении некоторых были совершены реальные преступления, пишет «РИА Новости».

Софью Сапегу задержали в Белоруссии в мае 2021 года вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Сапегу и Протасевича отправили в СИЗО, однако вскоре перевели под домашний арест.

В отношении Сапеги были возбуждены дела по статьям УК Белоруссии 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»), 365 («Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел»), 366 («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг»), 130 («Разжигание вражды или розни»), 203-1 («Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»), 198 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») и 389 («Угроза в отношении судьи или народного заседателя»).

Предъявленные статьи грозили сроком до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что россиянка заключила досудебное соглашение и написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Судебный процесс начался 28 марта в открытом режиме, однако затем его закрыли, поскольку в материалах дела содержались персональные данные силовиков, судей, чиновников и членов их семей, а также экстремистские материалы.

Отчим россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич сказал изданию «Подъем», что защита девушки решает вопрос с обжалованием приговора, который пока не вступил в законную силу.