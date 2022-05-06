ЦБ определил шесть правил защиты от кибермошенников

Банк России начал публиковать наиболее распространенные схемы, которые используют кибермошенники для кражи денег у россиян. На официальном сайте ЦБ, в специальном разделе, посвященном информационной безопасности, представлены также рекомендации по противодействию злоумышленникам.

«Для хищения денег у граждан злоумышленники используют все более изощренные сценарии. В результате тысячи граждан страдают от их действий, теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами. Банк России ведет работу по выявлению мошеннических схем, информирует о них правоохранительные органы, которые занимаются расследованием хищений денежных средств», — сообщили в ЦБ.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты Центробанка рекомендуют соблюдать шесть основных правил. Первое — не сообщать никому и никогда паспортные данные, данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты и СМС-код. Второе — если с неизвестного номера звонит якобы сотрудник банка или правоохранительных органов с сомнительным предложением, нужно просто сбросить вызов и самому позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Третье — не совершать никаких действий по счету, если звонят с просьбой или требованием о переводе денег, в том числе на «защищенный» или «специальный счет», например в Центробанке, или с предложением об оформлении кредита. Банк России не открывает счета и не работает с гражданами, подчеркнули в ЦБ. Четвертое — установить антивирус на все электронные устройства и обновлять его. Пятое — совершать покупки в интернете только на проверенных сайтах, завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять ее только на ту сумму, которая нужна для оплаты. При совершении покупок также обращать внимание на наличие в строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения (замочка). Шестое — никогда не вводить личные и финансовые данные на сомнительных сайтах и не переходить по ссылкам из подозрительных писем, которые предлагают, например, пройти опрос или получить какую-либо выплату. Официальные сайты финансовых организаций в поисковых системах Яндекс и Mail.ru помечены цветным кружком с галочкой.

Если противостоять мошенникам не удалось, специалисты ЦБ рекомендуют немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, личного кабинета на сайте банка, по телефону контакт-центра или в любом отделении. В течение суток после получения сообщения о списании средств нужно написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией и обратиться с заявлением о хищении денег в полицию.

«Помните: если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам или предоставили им банковские данные, то банк не обязан возвращать похищенную сумму», — подчеркнули в ЦБ.

На сайте регулятора также подробно разбираются типичные мошеннические схемы: когда предлагают проверить данные счета на предмет утечки, когда сообщают о дефиците наличных рублей и валюты, когда предлагают перевести деньги на «специальный счет Центрального банка» или когда убеждают оформить кредит.

Ранее «Эксперт» писал, что в первом квартале регулятор выявил 930 компаний с признаками нелегальной деятельности, из них 403 — финансовые пирамиды. Это почти половина от общего количества пирамид, выявленных за весь прошлый год, рассказал директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, мошенники сейчас активно используют санкционную тематику, убеждают проводить международные расчеты с помощью посредника и заманивают доверчивых граждан на свои уже заблокированные сайты через VPN.