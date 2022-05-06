ЦБ выпустил десятирублевые монеты в честь четырех городов трудовой доблести

Банк России выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценного металла серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск». Монеты номиналом 10 рублей имеют диаметр 22 мм и выпущены тиражом 1 млн штук каждая, сообщается на сайте ЦБ.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении ЦБ.

На их лицевой стороне расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2022». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба. В центре находится число «10» и надпись «рублей». Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты, посвященной Ижевску, изображен фрагмент памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». На монете, посвященной Иркутску, — памятник «Танк Т-34-85 «Иркутский комсомолец», на монете в честь Казани — фрагмент памятника труженикам тыла, в честь Магнитогорска — фрагмент монумента «Тыл — фронту».

Ранее «Эксперт» писал, что 4 мая Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты: «Орден «Победа» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и «Амет-Хан Султан» из серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Обе монеты имеют тираж 3 тыс. штук.

