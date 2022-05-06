Центробанк повысил курсы валют на предстоящие выходные

Банк России установил на 7-11 мая официальный курс доллара на уровне 67,3843 рубля, курс евро — на уровне 71,0963 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 6 мая, курс доллара повышен на 1,15 рубля (с 66,2378), евро — на 1,3 рубля (с 70,0662).

По данным Мосбиржи на 16:07 мск 6 мая, курс доллара рос на 3,43%, до 69,3 рубля, курс евро находился на уровне 73,2 рубля (+4,27%).

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 4 099,58 руб./грамм (с 3 968,82 рублей); на серебро ― до 49,64 руб./грамм (с 48,12); на платину ― до 2 149,12 руб./грамм (с 2 069,96), на палладий ― до 4 831,19 руб./грамм (с 4 742,60).

Ранее «Эксперт» писал, что рубль могут привязать к стоимости так называемых дуальных товаров: пшеницы, металлов и энергоресурсов. Группа ученых НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова разработала проект по созданию обеспечительной меры национальной валюты за счет использования наряду с золотом целой корзины универсальных активов, обладающих одновременно и товарными, и денежными свойствами.

