В ФРГ призвали немедленно сократить потребление газа

Ассоциация промышленной энергетики и электроэнергетики (VIK) ФРГ на фоне ситуации на Украине призвала жителей страны использовать все альтернативы газу в производстве электроэнергии.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу VIK, существует настоятельная необходимость немедленного сокращения потребления «голубого топлива», чтобы сохранить запасы и достичь максимально возможного уровня хранения к осени 2022 года.

По словам генерального директора ассоциации Кристиана Зайферта, вызывает тревогу тот факт, что спустя более 2-х месяцев после начала специальной операции РФ на Украине в Германии незаметно каких-либо усилий по увеличению выработки электроэнергии на электростанциях, не работающих на «голубом топливе».

При этом он подчеркнул, что речь идёт о безопасности снабжения населения и экономики в условиях нынешнего кризиса, а не о принципиальном сомнении в цели правительства Германии – достижения к 2045 году климатической нейтральности, которая остается в силе.

В VIK предлагают отсрочить выход из эксплуатации каменного угля, продолжить эксплуатацию всех электростанций, не работающих на газе, которые сейчас находятся в резерве, перенести сроки закрытия буроугольных электростанций на конец 2024 года. До этого времени, согласно заявлениям правительства ФРГ, планируется положить конец зависимости от поставок российского «голубого топлива».

