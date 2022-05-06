В МИДе заявили, что высказывания украинских политиков говорят о нежелании Киева вести переговоры

Переговоры Москвы и Киева в настоящий момент находятся в состоянии стагнации.

Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает «Интерфакс»

По словам дипломата, «наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков». В частности, он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не видит перспективы для переговоров. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отверг «любую возможность мирного договора с Россией».

В среду, 4 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле отмечают отсутствие динамики на переговорах с украинской стороной, в то время как из Киева звучат заявления, указывающие о непоследовательной позиции украинских властей. Представитель Кремля выразил сомнение в результативном исходе переговорного процесса.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Песков прокомментировал информацию о передаче Вашингтоном Киеву данных о местонахождении мобильного штаба российской армии. По его словам, российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации. «Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и НАТО направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции. В то же время они не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Песков.