В США призвали отстранить Байдена от власти

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что американцы, в том числе и те, кто на выборах президента США голосовал за Джо Байдена, разочарованы его работой и вряд ли получили от его правления то, на что рассчитывали.

«Если начистоту, то Джо Байден – это невиданная катастрофа для Америки, – цитирует журналиста РИА Новости. – И это не преувеличение. Никогда прежде никто не вытворял с нашей страной такого, как Байден».

Карлсон при этом отметил, что за неполные 1,5 года у власти, глава Белого дома умудрился обрушить фондовый рынок, спровоцировать продовольственный и миграционный кризисы, допустил всплеск уровня насилия и наркомании в стране, а также втянул США в конфликт с Россией.

«Все эти очевидные и вполне поддающиеся оценке преступления – дело рук Джо Байдена», – считает телеведущий.

Он также заявил, что военная помощь Украине вылилась в серьёзные проблемы для экономики и системы обороны США, а сам Байден явно не осознаёт, насколько опасно положение дел.

«Президент призвал конгресс выделить Киеву дополнительные 33 млрд долл., что намного больше той суммы, которую, в частности, просил в своё время Дональд Трамп на постройку стены на границе с Мексикой. Тем временем экономическая ситуация становится все хуже: рекордная инфляция, перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией», – подчеркнул Карлсон.

Он также добавил, что все перечисленные им проблемы, которые спровоцированы правлением Байдена, не единственные. Так, его словам, в США сейчас процветает мародерство, растёт имущественное неравенство, закрываются школы, цены на энергоносители бьют все рекорды, увеличивается количество бездомных, психически больных, а уровень расовой ненависти просто беспрецедентен.

«И даже это всего лишь часть "заслуг" Байдена. Он обещал вернуть нас к нормальной жизни. Однако принёс лишь войну и экономический коллапс», – сказал Карлсон.

В этой ситуации, как сказал он, еще больше пугает поведение американского лидера. Телеведущий продемонстрировал видео, на котором глава Белого дома, запинаясь и усмехаясь, рассказывает о планах конфисковать имущество российских олигархов.

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправка к Конституции, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности? Ну так просто продолжаться уже не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта с Россией – со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у Байдена достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть», – резюмировал ведущий телеканала Fox News.

