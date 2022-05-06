Венгрию и Словакию предложили освободить от эмбарго на российскую нефть до конца 2024 года

В Евросоюзе выступили с предложением дать Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт нефти из России до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Также время для отказа от российских поставок предлагается предоставить Чехии, однако лишь до 30 июня того же года.

Другим странам ЕС предстоит отказаться от импорта нефти из РФ к концу 2022-го. Кроме того, через три месяца предлагается запретить услуги по перевозке российской нефти, пишет агентство.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня, 6 мая, заявил, что Будапешту нужно пять лет для отказа от российской нефти. Он сказал, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти, и сравнил реализацию инициативы Брюсселя с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики. Венгрия также выступила против санкций в отношении представителей духовенства, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, единственным способом для европейских стран сохранить свой суверенитет в сложившихся условиях является выход из ЕС.

В среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ планируется запретить импорт всей российской нефти в Евросоюз. Она признала, что сделать это непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от российской нефти, указав вместе с тем, что Евросоюз «обязан пойти на это».