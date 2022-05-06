«Ростех» анонсировал выпуск «карманных» военных микро-дронов

Госкорпорация «Ростех», опираясь на опыт проведения специальной военной операции на Украине, планирует создание БПЛА миниатюрных размеров. По словам разработчиков, данные беспилотники смогут помещаться даже в кармане. Как сообщается, летательные аппараты будут обладать всем необходимым функционалом, включая возможность проведение воздушной разведки, контроль за ситуацией на земле и корректировку огня.

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных... Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. То есть могут значительно повышать эффективность боевых подразделений», — приводят РИА Новости заявление госкорпорации.

В «Ростехе» также сообщили, что внимательно изучают существующий опыт и готовы рассмотреть возможность создания различных мини-дронов, отвечающих требованиям военных.