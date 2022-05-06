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«Ростех» анонсировал выпуск «карманных» военных микро-дронов

6 мая 2022, 10:07

Разработчики намерены наделить уникальный миниатюрный беспилотник многими функциями крупных аппаратов

rostec.ru

Госкорпорация «Ростех», опираясь на опыт проведения специальной военной операции на Украине, планирует создание БПЛА миниатюрных размеров. По словам разработчиков, данные беспилотники смогут помещаться даже в кармане. Как сообщается, летательные аппараты будут обладать всем необходимым функционалом, включая возможность проведение воздушной разведки, контроль за ситуацией на земле и корректировку огня.

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных... Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. То есть могут значительно повышать эффективность боевых подразделений», — приводят РИА Новости заявление госкорпорации. 

В «Ростехе» также сообщили, что внимательно изучают существующий опыт и готовы рассмотреть возможность создания различных мини-дронов, отвечающих требованиям военных.