Вице-мэр Ефимов: поставки мяса и птицы из Москвы выросли на 11,5%

Столица в 2021 году экспортировала мяса и мясной продукции на общую сумму 134,5 млн долларов. По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 2,4%, а относительно 2019 года экспорт вырос на 11,5%.

«Москва занимает четвертое место среди регионов по объему экспортных поставок данной категории продукции. В основном столица экспортирует мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию. По итогам 2021 года столичные компании поставили товары на 134,5 миллиона долларов, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, когда было экспортировано товаров на 131,4 миллиона долларов, и на 11,5% превышает показатели 2019 года, тогда объем экспорта составил 120,6 миллиона долларов», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На протяжении двух лет сохраняют тенденцию к росту три категории: мясо, субпродукты птицы и колбасные изделия. Так, первые две категории с 2019 года выросли на 43,6% до 42,3 млн долларов. Экспорт колбас за два года вырос на треть до 39,63 млн долларов. Готовой мясной продукции за рубеж было отправлено почти на 24,7 млн долларов, что треть больше, чем в 2019 году.

«Москва стабильно наращивает экспорт в страны ближнего зарубежья, в частности в страны ЕАЭС. В прошлом году он достиг 95 миллионов долларов, это на 74,3% больше, чем в 2019 году, когда было экспортировано товаров на 54,4 миллиона долларов. Кроме того, столица активно развивает поставки в страны дальнего зарубежья, в частности во Вьетнам и Бенин. Например, экспорт мяса и мясной продукции во Вьетнам составил 3,48 миллиона долларов, в Бенин столичные компании поставили продукцию на 218,55 тысячи долларов», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Стабильный спрос на мясную продукцию столичного производства способствует росту поставок по всему миру, отметили специалисты центра «Моспром». Кроме того, соглашение о свободной торговле также стимулирует активное развитие экспорта. Например, странам ЕАЭС и Вьетнам в мае 2016 года заключили соглашение, которое позволило открыть рынок для многих товаров экспортного интереса стран Союза, в том числе мяса и мясной продукции.