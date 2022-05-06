Владимир Ефимов назвал самые популярные сферы у ИП в Москве

Около трети индивидуальных предпринимателей Москвы работают в сферах розничной торговли и операций с недвижимостью. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В розничной торговле в Москве в середине апреля этого года работали 77,9 тысячи индивидуальных предпринимателей — это 21% от их общего числа в столице. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за год число действующих в этой сфере индивидуальных предпринимателей увеличилось на 45%, что подтверждает высокую популярность отрасли у малого и микробизнеса», – сообщил Ефимов.

Сфера, связанная с операциями с недвижимостью, занимает второе место по популярности среди индивидуальных предпринимателей. Там работает 41 тыс. ИП, причем за год их количество выросло на 10%. Теперь в общем числе индивидуальных предпринимателей 11% заняты этой деятельностью.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в тройку популярных отраслей среди индивидуальных предпринимателей Москвы входит и сектор IT-технологий. На данный момент в нем заняты 16,7 тыс. ИП – или 4,6% от общего числа. При этом за год их количество выросло 18,4%.

«Стремительно растет и число индивидуальных предпринимателей, работающих в строительстве. По сравнению с апрелем прошлого года оно увеличилось на 17,1%. Сегодня в этой сфере заняты 16 тысяч, или 4,3% от всех индивидуальных предпринимателей столицы. Деятельность в области правовых услуг и бухгалтерии осуществляют 13,4 тысячи — 3,7% от общего их количества, за год их стало больше на 7,2%. Оказанием бытовых услуг занимаются 11,9 тысячи индивидуальных предпринимателей — 3,2% от их общего числа в столице. Это на 10% больше, чем годом ранее», – добавил Пуртов.

Порядка 10,1 тыс. индивидуальных предпринимателей – это 2,8% от общего числа – оказывают образовательные услуги. По сравнению с апрелем 2021 года их количество выросло на 15,3%. Столько же ИП работают в области рекламы, их число за год увеличилось на 12,8%.

Индивидуальные предприниматели могут нанимать сотрудников. Чаще всего к такой возможности прибегают в розничной торговле, где трудятся 34% от общей численности занятых у ИП. В мастерских ИП работают 11% наемных сотрудников. В сфере общественного питания заняты 7% от общего числа нанятых ИП работников, отметил Аналитический центр Москвы.