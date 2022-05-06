Володин заявил, что страны ЕС могут сохранить суверенитет только путем выхода из организации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что миллионы жителей Европы лишатся права голоса, а их государства окончательно потеряют суверенитет в результате отмены принципа солидарного принятия решений и отказа от права вето для стран, входящих в Евросоюз.

По его мнению, предложения Европарламента по глубокому реформированию ЕС указывают на то, что «европейское единство терпит крах».

«В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация с введением санкций в отношении России продемонстрировала, что у европейских стран отсутствует единство.

«Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа», — пояснил Володин. Он добавил, что в таком случае возникает вопрос, кто будет отвечать «перед гражданами конкретной страны» в случае роста цен и безработицы, а также других проблем в экономике, которые станут следствием принятых без учета мнения этих граждан решений.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — подчеркнул спикер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая представила предложения по шестому пакету санкций в отношении России за «специальную военную операцию» на Украине. Главный его пункт — постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти. Также предлагается отключить от SWIFT Сбербанк и еще две финансовые организации и запретить вещание на территории ЕС трех российских каналов. В Кремле санкции назвали «обоюдоострым оружием».