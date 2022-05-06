Ефимов: бизнес Москвы увеличил инвестиции в экономику столицы до 3,5 трлн руб. в 2021 году

Около 3,5 трлн рублей крупный и средний бизнес Москвы вложил в экономику столицы по итогам 2021 года. Это означает рост почти на 20% относительно 2020 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в развитие столицы. По последним данным Росстата, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 триллиона рублей. Более 71% от общего объема вложенных средств – 3,46 триллиона рублей – составляют инвестиции крупного и среднего бизнеса. Это на 19% больше, чем в 2020 году», – уточнил Ефимов.

Крупный и средний бизнес чаще всего инвестирует в деятельность, связанную с транспортировкой и хранением, добавил вице-мэр. Так, за прошлый год только в эту сферу было вложено 759,58 млрд рублей, что больше, чем в 2020 году на 22%.

«Кроме того, инвесторы активно развивают информационно-коммуникационные технологии – доля вложений составила 13,2%, или почти 456 миллиардов рублей. Почти 12% от общего объема инвестиций, или 407 миллиардов рублей, вложили компании, работающие в сфере финансов и страхования, а в деятельность, связанную с недвижимостью, инвестировано почти 300 миллиардов», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Чтобы стимулировать бизнес инвестировать в экономику столицы, правительство города предлагает предпринимателям различные льготы, субсидии, займы, а также снижает налоговую нагрузку. Например, промышленники могут арендовать землю за один рубль в год при соблюдении соответствующих условий.

Специальные статусы также позволяют бизнесу получать поддержку города, и в 2022 году особые статус продлили автоматически. Это помогло снизить нагрузку на предпринимателей и упросить доступ к получению льгот. Благодаря спецстатусу региональные налоги на компанию снижаются до 25%. Сейчас ими обладают 135 предприятий столицы.

Московские компании также могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Только в марте столичному фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделили 10 млрд рублей. Также кредит можно получить на инвестпроекты по строительству объектов нежилого назначения. Для этого фонду было выделено еще 10 млрд рублей.