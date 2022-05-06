Законопроект о мерах по дополнительному контролю IT-специалистов. О чем он?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил россиянам, что отъезд из страны нередко заканчивается отречением от своих корней, родителей, культуры, языка и Родины. Он подчеркнул, что Россия справится со всеми вызовами и станет гораздо сильнее.

Любящие свою страну не должны уезжать из нее в нынешней ситуации. Люди, понимающие, что происходит, наоборот, будут возвращаться на родину.

Правительство РФ сейчас ввело беспрецедентные льготы для сотрудников и компаний IT-сферы. Условия для них внутри страны будут гораздо лучше, чем за границей.

«Предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6% (до этого было 14%, а все платят 30%, если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва. Это льготная ипотека в 5% (а у нас с вами обычная льготная ставка на новостройки - 9%). Это конкретные меры», — напомнил Вячеслав Володин.

Свою лепту в развитие IT-сферы и защиту стратегических интересов России также внесли юристы бизнесмена Евгения Пригожина, разработавшие законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». С его содержанием можно ознакомиться Telegram-канале юриста Игоря Елисеева.

Согласно документу, сотрудники IT-сферы должны декларировать свои выезды за границу, а также согласовывать с органами госбезопасности РФ варианты трудоустройства в иностранные компании для проверки и предотвращения попадания в экстремистские организации и органы стран, имеющих по отношению к РФ недружественные намерения.