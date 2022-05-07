Абонентов ДНР и ЛНР переведут на российскую систему нумерации

Абоненты Донецкой и Луганской народных республик получат телефонный код российской системы нумерации +7. Менять SIM-карту жителям Донбасса не придется, о присвоении нового номера каждый абонент узнает из SMS-уведомления. Об этом сообщили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Российской Федерацией принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959», — говорится на сайте главы ЛНР.

Глава ДНР тоже сообщил, что абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. В своем Telegram-канале Пушилин отметил, что тарификация и стоимость звонков останутся прежними, заменять SIM-карту на данном этапе не потребуется. Новый номер, по его словам, будет совпадать с предыдущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071)1234567, то станет (+7949)1234567. Пушилин назвал это «хорошим подарком ко Дню Победы».

Ранее «Эксперт» писал, что тридцать учебных заведений ДНР получили российскую государственную аккредитацию. Как сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков, в их число вошли восемь вузов, 11 учреждений среднего профобразования и 11 школ. Кушаков уточнил, что выпускникам вузов республики выдано уже 12,5 тысяч российских дипломов.

