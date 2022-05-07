Абрамович договорился о продаже «Челси»

Руководство футбольного клуба «Челси» подтвердило согласование всех условий, на которых новая группа собственников во главе с американским бизнесменои Тоддом Боэли приобретет клуб. Сделку еще должны одобрить власти и лига. Срок действия текущей лицензии на продажу, выданной правительством Великобритании, истекает 31 мая, сообщает портал Sports.ru.

«Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боэли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом. Из общей суммы инвестиций €2,9 млрд будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели. Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат €2 млрд в дополнительные инвестиции на благо клуба. Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования», — говорится в официальном заявлении клуба.

Тодд Боэли – американский бизнесмен, совладелец бейсбольного клуба «Доджерс», Марк Уолтер – тоже американец, основной владелец «Доджерс», Хансйорг Висс – швейцарский предприниматель, сделавший состояние в медицинской сфере.

Ранее «Эксперт» писал, что Роман Абрамович продает английский футбольный клуб «Челси», которым владел 19 лет. Он заявил: «Продажа не будет молниеносной. Мы будем соблюдать все необходимые процедуры. Я не стану просить клуб погасить долги, так как для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и к “Челси”». Долг, по данным СМИ, составляет около 1,5 млрд фунтов стерлингов.

