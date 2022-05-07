Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Абхазию и Таджикистан

Частица Вечного огня, зажженного у стен Московского Кремля, доставлена в Абхазию в рамках акции «Огонь памяти», которая впервые проходит в республике в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой же акции капсула с пламенем, зажженным от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, доставлена в Душанбе, передает ТАСС.

«Огонь памяти, зажженный от Вечного огня у кремлевской стены доставлен в Абхазию в лампадке самолетом из Москвы. Лампаду с огнем торжественно вручили почетному караулу, который строевым маршем передал музею Боевой славы им. В. Ардзинба. Именно здесь стартует "Огонь памяти"», — сообщила директор музея Мзия Бейя.

От капсулы, прибывшей в Душанбе, были зажжены еще три лампады и переданы на хранение в среднюю школу при российско-таджикском (славянском) университете, российскую школу №6 и в российский спорткомплекс. Сама капсула останется на хранении на территории 201-й российской военной базы.

Патриотическая акция «Огонь памяти» проводится уже в шестой раз, в 2022 году ее участники планируют доставить частицу Вечного огня в 12 стран и 8 городов-героев России.

Ранее «Эксперт» писал, что в Москве 9 мая пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В центральной части города в этот день сформируют пространство с особым режимом доступа, обеспечивать общественный порядок будет наряд правоохранителей численностью более 20 тысяч человек. Чтобы контролировать обстановку, в столице уже создан оперштаб.

