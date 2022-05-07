Исследования Экология

«Дрожь Земли»: ученые МГУ выдвинули новую теорию о глобальных вымираниях видов

Варвара Гузий
7 мая 2022, 10:07

Исследователи считают, что движения литосферных плит могли запустить древние массовые вымирания животных. После популяции часто разделялись и соединялись вновь, но выживали лишь самые приспособленные и сильные. Работа об этом была опубликована в сборнике IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Национальный парк «Берингия»
Сегодня на месте исчезнувшего Берингова перешейка обитают совсем другие виды фауны, чем тогда, когда здесь была суша

Биологи из Музея землеведения МГУ изучили пять крупных вымираний видов и предложили новую причину этих катастроф. Ей стала горизонтальная подвижность частей земной коры, литосферных плит, чьи объединения приводили к образованию суперконтинентов. Несколько видов животных, которые раньше жили раздельно, объединялись в одну экологическую нишу. Из-за этого между ними возникали конкуренция и борьба за ресурсы и территорию, и через какое-то время менее приспособленные популяции вымирали. Выжившие виды давали новый эволюционный виток, который превосходил предыдущий. Разъединение материков, напротив, приводило к географической изоляции и скачку видообразования. Тогда общая численность видов на планете восстанавливалась или же превышала исходное значение. Выходит, что в указанные периоды животные как неоднократно массово погибали, так и адаптировались и совершенствовались. 

Один из авторов статьи, доктор биологических наук, профессор и заведующий сектором Музея землеведения МГУ Валерий Снакин, рассказал «Эксперту» о появлении этой концепции. Современные исследования показали, что большую часть своей истории, минимум 4 из 4,6 млрд лет, наша планета была обитаемой. Это привело учёных к мысли, что возникновение и эволюция жизни на Земли и причины масштабных вымираний тесно связаны с изменяющимися условиями внешней среды и геологическим процессами. Существенными  толчками к разработке гипотезы послужили теория мобилизма Альфреда Вегенера (тектоника литосферных плит), которую развивали сотрудники музея, и события случившегося 252 млн лет назад пермско-триасового вымирания. «Все литосферные плиты объединились в единый большой материк Пангея, и произошло самое большое глобальное вымирание. Некоторые ученые считают, что тогда с лица Земли исчезло 95-96% всех видов. Этот эпизод является наиболее ярким свидетельством работы литосферных плит в жизни населявших планету видов», — считает Снакин.

Помимо движений на изменения биосферы влияли и процессы поднятия и опускания (вертикальное движение) земной коры. По словам исследователей, повторные появления и исчезновения Берингова перешейка после образования суперконтинента Евразия-Америка отчасти объясняют плейстоценовое вымирание мегафауны 20-4 тысячи лет назад. В то время по образовавшемуся пути в Новый Свет помимо других видов попали и древние люди, которые начали охотиться на местных гигантов  —  мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведей, саблезубых тигров, гигантских бобров, ленивцев и др. В результате этих процессов совместно с резким похолоданием климата и изменением растительности в Северной Евразии вымерло 36% крупных млекопитающих тяжелее тонны, а в Северной Америке  —  около 72%.

Валерий Снакин полагает, что повторение таких циклов и участие наиболее конкурентоспособных видов ведет к общему эволюционному прогрессу биосферы. При этом современные процессы глобализации сейчас действуют аналогично литосферным плитам. Новые транспортные пути объединяют материки в практически единый суперконтинент наподобие Пангеи или Гондваны. Благодаря им животные и растения из разных мест Земли при помощи человека могут перемещаться по миру и расширять свои ареалы обитания. Однако экспансия и инвазия чужеродных видов часто вредит местным живым организмам, что снова приводит к конкуренции и сокращению биоразнообразия. 

По мнению ученых Музея землеведения МГУ, гипотеза о движениях литосферных плит достаточно универсальна и может объяснить пять масштабных катастроф в истории Земли. Они считают, что дальнейшее уточнение периодов объединения и расхождения литосферных плит и самих вымираний позволит создать более точную модель динамики биоразнообразия. В перспективе это поможет разработать политику по его сохранению. Вместе с тем остальные катастрофические явления, начиная от взрыва сверхновой звезды до извержения вулканов, как правило, могут раскрыть лишь одно из вымираний или их отдельные эпизоды. Однако падение астероидов, похолодание и потепление климата, человеческий фактор и др. все же играют важную роль в изменении численности популяций растений и животных. 

Так в октябре 2020 года геологи из Великобритании, Германии, Италии и Канады попытались построить модель уже упомянутого пермско-триасового вымирания. Выяснилось, что этот многотысячелетний процесс спровоцировали чрезмерные выбросы углекислого газа в атмосферу при извержении вулканов. Возник парниковый эффект, приведший к глобальному потеплению. Повысилась кислотность морской воды, куда из-за химического выветривания с материков поступило большое количество питательных веществ для микроорганизмов. Причем их стало настолько много, что водоросли и фитопланктон не успевали восполнить нехватку кислорода в воде для многоклеточных организмов. Ключом к разгадке стали раковины моллюсков брахиопод, в которых определяли соотношение изотопов брома и углерода. 

Ранее причиной первого крупного вымирания, ордовикско-силурийского, произошедшего 450—443 млн лет назад, ученые из Университета Халла также назвали глобальное потепление. Оно возникло из-за вулканической активности, повышения температуры океана, его закисления и снижения содержания кислорода, что погубило примерно 60-85% морских животных. Последнее масштабное вымирание, мело-палеогеновое, случилось из-за падения Чиксулубского астероида и излияния базальтовых лав 65 млн лет назад. Исследование команды ученых из Йельского университета доказало, что в тот период из-за изменения температур и выбросов углекислого газа, серы и азота вместе с динозаврами исчезло до 75% видов. 

В настоящий момент биологи заявляют о начале шестого глобального вымирания, которое угрожает и нам. Здесь ответственность за исчезновение отдельных популяций ученые из Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже возложили на человека, а не на природу. В качестве доказательств они отмечают, что за последние 100 лет вымерло примерно столько же видов, как и ранее за 10 000 лет. По оценкам, больше всего пострадали обитатели островов и морей, а в опасности находятся 25% млекопитающих и 40% амфибий. Исследователи также приводят в пример моллюсков, которые с 17 века потеряли 7,5-13% видов из 2 млн, хотя в Красной книге говорится лишь о 882 виде. В ней демонстрируется лишь «фоновое» исчезновение, которое сосредоточено на птицах и млекопитающих и составляет 1,5%. 

«Если текущий тренд продолжится, то жизни придется потратить многие миллионы лет для восстановления утерянного биоразнообразия», — подтверждают полученные результаты профессора из международной группы биологов Герардо Себаллос из Национального автономного университета Мехико и Пол Эрлих из Стэндфордского университета. Похожую мысль в 2017 году озвучил их коллега Херардо Себальос подытоживает в исследовании в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences: «Ситуация стала настолько плохой, что было бы неэтично не использовать грубые выражения».

При этом кандидат географических наук и заведующий лабораторией глобальной и региональной геоэкологии географического факультета МГУ Николай Дронин уточняет, что постепенное вымирание видов в связи с естественными процессами на планете — нормальное явление. По его словам, 1,6 млн современных видов исчезнет примерно через 10 млн лет — по несколько десятков за десятилетие. Вместе с тем на Земле уже вымерло 95% когда-то живших на ней видов, время существования которых колеблется от 1 до 10 млн лет. 

Однако большая часть видов не описана до конца — для этого исследователям понадобится еще около 1200 лет. Поэтому малое количество данных пока не позволяет сделать выводы о катастрофическом сокращении биоразнообразия. Ученым только предстоит проверить или подтвердить свои концепции о связи массовых вымираниях животных и изменениях биосферы в будущих работах.