Генсек НАТО дал прогноз по ситуации на Украине

НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал сделать все возможное, чтобы конфликт не распространился на другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Столтенберга газете Welt am Sontag.

«К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Запад должен интенсифицировать поставки», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО осознанно не отправляет войска на Украину, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее, и спецоперация предотвратила его. Он пояснил, что США приступили к организации поставок вооружения на Украину еще в январе. По его словам, граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь расходный материал, а национализм стал государственной идеологией Киева.

