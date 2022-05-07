Импортозамещение либерализма

В российской истории последовательно сменяли друг друга: языческая, православная, коммунистическая и либеральная идеи. На основе каждой строились: государство, общество, власть. Эти идеи создавали свои ценности, социально-политические институты, культуру, быт. Сегодня господствующей является либеральная идея.

Либеральная идея превосходства прав и свобод личности над правами и свободами общества и государства – несомненно великая идея. На ее фундаменте, а также на базе демократии, правового государства, неприкосновенности частной собственности построена западная цивилизация, обеспечившая части человечества наибольшее материальное процветание, долгую и здоровую жизнь. Либеральные страны до сих пор являются наиболее привлекательными для большей части элит всего мира, в том числе и российской.

Либеральная идея была завезена из Европы в Россию в XVIII веке и с тех пор ею очаровывались высшие классы страны и интеллектуалы. Народу были ближе идеи равенства, справедливости, коллективизма, но и он два раза в своей истории, в 1917 и 1991 году, тоже соблазнялся либерализмом, однако ненадолго, поскольку государство разваливалось и наступали смутные времена, выход из которых Россия всегда находила на путях отказа от либерализма. Если после революции 1917 года этот выход сопровождался гражданской войной, распадом государственной ткани и насильственным собиранием земель большевиками, то второй раз, уже в наше время, казалось, что отказ от либерализма пройдет проще и безболезненно. Не вышло.

Сегодняшняя специальная военная операция – один из этапов освобождения страны от либерализма, идейного разрыва с ним и Западом. Начало же этому процессу было положено на рубеже столетий, когда российское общество начало выходить из «лихих 90-х» гг. нелиберальными способами и методами. Наведение элементарного порядка в стране и прекращение развала ее экономики и государственности, процесс налаживания жизни шли одновременно с реальным свертыванием политических прав и свобод личности.

Российская история свидетельствует – выход страны и народа из кризиса у нас всегда проходил на основе укрепления государственности и сплочения народа вокруг власти, что усиливало эту власть и давало ей силы для наведения порядка, налаживания экономики, быта, безопасной жизни. То есть, тех элементарных вещей, из которых, собственно, и состоит здоровое государство и общество.

Отказ от либерализма в России не остался незамеченным на Западе. Его связали не столько с налаживанием жизни, – поскольку это противоречило основному либеральному постулату, гласящему, что улучшение жизни может происходить только в результате реализации либеральной идеи, – сколько с возвращением нашей страны к имперскому прошлому. Понимание того, что нормальная жизнь в России может быть только в том случае, если страна вернет себе статус великой державы, оказалось недоступным для западной общественно-политической мысли, которая полагала, - либерализм является универсальным средством решения всех проблем, а империя в мире должна быть лишь одна - США.

История последних десятилетий показала, что либерализм, как и коммунизм, не является универсальной идеологией, пригодной для всех стран и обществ мира. Исторические особенности некоторых народов не позволяют им реализовать либеральную идею без распада государственности, экономического упадка, культурной деградации и физической гибели многих людей. Россия оказалась в ряду таких государств - Китай, Иран, Турция, Афганистан, Ирак, Ливия оказались неспособными принять и реализовать либеральную идею, без гибельных для себя последствий.

Отказ от либерализма, а также стремление России обеспечить свою безопасность на фоне агрессивного американского гегемонизма было принято к западу от российских границ, особенно в странах Восточной Европы, как стремление восстановить империю. Расширение НАТО преследовало целью сократить потенциальную зону влияния России, а если это не получится, то ослабить или расчленить её, чтобы она не представляла опасности для гегемонии либерального Запада в мире.

Особенно острый характер ценностная борьба приняла на Украине, где часть народа поверила в выход из многолетнего кризиса на путях либерализма при помощи вступления в ЕС, а другая часть народа отказалась от европейского пути развития в пользу более тесного союза с Россией. На востоке Украины ценностный конфликт перерос в фазу вооруженной гражданской войны, в которой часть украинского народа защищает свой западный выбор, а другая выступает за единую судьбу с российским народом.

О мировоззренческом характере сегодняшнего конфликта говорит и тот факт, что подавляющее большинство тех, кто не одобряет проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине, по своим убеждениям являются либералами. Подавляющее большинство НКО и СМИ, закрытых на тех или иных основаниях, либо объявленных иноагентами, также являются проводниками либеральных идей и сторонниками прозападного пути развития России. Именно либерально настроенные граждане России, в основном, оказываются среди тех, кто покинул страну или выходит на акции протеста против проведения специальной военной операции на Украине.

Россия вступает в сложный период своего развития. Для того, чтобы успешно противостоять военному и санкционному давлению Запада, российскому народу придется пожертвовать не только уровнем своего благосостояния, но и жизнями и здоровьем своих солдат и офицеров, добывающих Победу на полях сражений. Для этого нужны ясные, понятные и убедительные идеи, которые бы отличались от тех, которые провозглашает противник – либеральный Запад и либеральная часть народа Украины. Таких идей, разделяемых большинством российского народа, сегодня нет. Есть ряд сильных локальных идей: защитить русский народ от геноцида на Донбассе и на Украине, но ясного и целостного понимания того, зачем нам противостоять западному миру, нет.

Официально никакого идейно-ценностного разногласия у нас с Западом нет, а де факто, начиная с 2000-х годов, у нас начался отказ от либерализма как идейной основы общества. Однако отказаться от какой-либо идеи невозможно, не заменив ее другой. Какие мировоззренческие системы сегодня распространены в российском обществе? Прежде всего, это коммунизм. На его основе развивался СССР, достигший впечатляющих успехов во многих сферах социально-экономической и политической жизни. Становым хребтом советской государственности была Коммунистическая партия, без ее политического руководства реинкарнация Советского Союза невозможна, однако ее наследница – КПРФ, не занимается творческим развитием своего идейного наследия, что ставит под большое сомнение его пригодность в современных условиях.

Большим идейным влиянием в стране пользуется православная церковь, однако она не имеет собственной политической программы, а также видения путей социально-экономического развития. РПЦ ограничивается ролью нравственного судьи и на большее сегодня претендовать не может.

Оригинальный взгляд на прошлое, настоящее и будущее страны вырабатывает Изборский клуб. Его основная идея – идея Победы, достаточно сильная, чтобы претендовать на звание национальной. Однако одной идеи недостаточно, нужна целостная концепция, объединяющая в себе весь комплекс социально-экономических и политических изменений, необходимых для создания новой России. Такой целостной концепции, исходящей из одной основополагающей идеи, Изборским клубом пока не создано. Есть только заявка на создание.

Еще одной группой являются консерваторы, сформировавшейся вокруг журнала «Тетради по консерватизму», издаваемого ИСЭПИ. В 2021 году идейно «разгромив» либерализм, они только в последнем номере журнала за прошлый год начали подходить к формулированию своей позиции. Однако, как это всегда случается у консерваторов, они хорошо объясняют прошлое и настоящее, но не имеют оригинального проекта будущего, потому что отстаивают уже реализованные идеи. Новых идей консерваторы, по определению, выдвинуть не могут, иначе им надо переходить в стан радикалов. Однако в нынешней ситуации вчерашние идеи не сработают. На опыт прошлого можно опираться лишь в решении отдельных задач, исторические ценности помогут выстоять в тяжелую минуту, но создать на их основе принципиально новое завтра, – для консерваторов задача непосильная.

Таким образом, мы мало, что можем противопоставить западному обществу потребления, его либеральной демократии и индивидуализму. Поэтому главная задача сегодняшнего момента заключается в проведении работы по созданию привлекательного и убедительного проекта будущего, учитывающего национальную специфику, историю и способного противостоять либеральной идее, а в перспективе и заменить её. Это и будет нашим импортозамещением либерального будущего.

Одним из вариантов импортозамещения либеральной идеи может стать авторская концепция творческого мировоззрения1. Творчество лежит в основе истории. Историю творит человек, создавая новые идеи, преобразуя в соответствии с ними материальный мир вокруг себя и формируя новые виды реальности. С помощью идей созданы все научно-технические, культурные, социальные и другие инновации.

Роль творчества особенно ярко видна в современном мире, построенном на рационалистическом, секулярном, материалистическом мировоззрении, в котором побеждает то общество, которое быстрее и эффективнее меняет существующую реальность и творит новую. Выигрывает тот, кто быстрее других меняет хорошее на лучшее. Тот, кто быстрее создает вооружение нового поколения, получает колоссальные преимущества в военной области. Страны и народы, создающие более эффективную экономику, становятся более конкурентоспособными по сравнению с другими и могут получать монопольную прибыль за свои инновации. Опираясь на научно-технические и экономические достижения, творческие страны создают более удобный, комфортный быт, обеспечивают долгую, здоровую, интересную и безопасную жизнь, являющуюся примером для большинства жителей планеты. В основном, это западные страны, проповедующие либерализм. Высокодуховные религиозные мировоззрения, пытающиеся идейно ему противостоять, проигрывают в военно-техническом отношении и вынуждены отступать.

Однако либеральное мировоззрение потенциально не является самым творческим, поскольку творчество в нем не является главной ценностью. В западном обществе существует как свобода творить, которая стимулирует творчество, так и свобода не творить. Положение творца в нем хоть и высоко, но не является самым высоким. Поскольку главными ценностями являются материальные, то оказывается, что творчество, оцениваемое в деньгах, не самый прибыльный вид деятельности.

Либерализм не ставит творчество самоцелью и высшей ценностью, следовательно, может существовать более успешное с материалистически-рационалистической точки зрения общество: то, в котором творчество станет и целью, и главной ценностью. Такое общество будет нацелено на непрерывное изменение, а традиция перестает быть нормой. Именно такое общество будет развиваться наиболее быстрыми темпами.

Объектом творчества станут все сферы – и материальная, и духовная, поскольку идеи лежат в основе постижения и изменения как объективного, так и идеального духовного мира. В отличие от современного научного мировоззрения, сосредоточенного на внешнем объективном мире, творческое мировоззрение будет сосредоточено на мире идей, который и является источником творчества.

Ценность созидания нового приведет к тому, что изменения станут нормой, а стабильность будет рассматриваться, скорее, как торможение, которое необходимо преодолеть. Целеполаганием творческого общества станет непрерывное изменение. Прошлое перестанет играть ту важную роль, которую оно играет в современном обществе. Поскольку в прошлом по определению нет нового, то человек-творец сосредоточится на будущем, которое он будет создавать в идеальном мире собственного сознания и реализовывать непрерывно расширяющимся арсеналом средств воплощения идей в реальном мире.

В истории всегда доминировали творческие народы, и сегодня лидируют не те нации, которые владеют материальными богатствами, а те, которые создают новые идеи, смыслы, образ жизни, инновации, новую реальность. Тот, кто создает новые идеи, – определяет облик будущего. Еще недавно это делал советский народ, по пути которого шла треть человечества. Сегодня российское общество не может увлечь за собой даже своих недавних соотечественников. Пространство российского идейного влияния сокращается подобно шагреневой коже. Вернуть его можно лишь в том случае, если мы, как и наши советские предшественники, снова станем народом-творцом и предпосылкой для этого может стать формирование творческого мировоззрения, в котором творчество станет главной ценностью общества и личности.

Представить себе во всех деталях общество, основанное на творчестве, невозможно, поскольку мир изменится под влиянием тех идей, которых сегодня еще нет. С некоторой долей вероятности можно предположить, что это будет общество, где высшей ценностью станет создание нового, а человек-творец – героем и образцом для подражания. Новое, необычное станет главной целью людей. Жизнь предстанет непрерывным инновационным процессом. Вновь созданное будет хорошим, но уже устаревшим, новым и желанным будет являться то, что существует еще только в идее.

Авторитет, уважение, вознаграждение в подобном обществе будут определяться тем, насколько ценны те новые идеи, которые создал человек. Оценка идеи будет определяться не столько ее материальной эффективностью, сколько новизной. Материальное перестанет быть главным критерием полезности и важности, поскольку в подобном обществе материальные проблемы будут решены достаточно быстро. Они уже в большинстве своем решены на Западе. Переход к их решению во всем остальном мире – вопрос времени.

Хотя представить себе творческое общество во всей его полноте невозможно, но в нашей истории были периоды длительного творческого напряжения, они дают примерное представление о таком состоянии человека и общества. В российской истории это период с 1917-го до конца 1930-х годов, когда непрерывно отвергались привычные устойчивые формы социально-экономической, технической, научной, культурной, бытовой жизни и внедрялись новые. В этот период в процесс творчества поневоле были втянуты огромные массы людей, прежде лишенные причастности к созданию нового в столь грандиозных масштабах. В одном, но очень важном, этот исторический период отличен от описываемого творческого мировоззрения: он строился на одной идее, и по мере создания форм и отношений, реализующих коммунистическую идею, они застывали, превращаясь в мертвый памятник некогда живой мысли. В послевоенный сталинский период с творчеством было в основном покончено, новый его непродолжительный и довольно поверхностный всплеск состоялся во время хрущевской оттепели, чтобы окончательно забронзоветь в эпоху застоя.

Общество, основанное на творческом мировоззрении, будет самым динамичным и быстро развивающимся. Именно оно станет формировать современность, задавать образцы жизни, общественные, экономические и политические формы, создавать новые практики. Творческое общество станет самым экономически могущественным на Земле, а значит, и получит возможность решения главных проблем человечества. Другие страны и народы будут брать с него пример. Они сплотятся вокруг него, оно станет лидером мира.

На эту роль подходит сегодняшняя Россия. Она не имеет внятного мировоззрения, но жаждет новой идеи, которая бы определила цель и задачи ее развития. Она не может стать либеральной и пойти по западному пути, поэтому в условиях борьбы с Западом российскому народу как никогда прежде нужен свой самобытный, оригинальный путь, и им может стать путь творчества, поскольку применение новых идей и нестандартных решений поможет нам выстоять в борьбе с Западом.

Однако одного творчества для этого недостаточно. Человеку в непрерывно меняющемся материальном, культурном и социальном мире потребуется опора, и ею должны стать этические нормы. Творческое общество бесконечного нравственного релятивизма способно породить монстров невообразимой силы и мощи и сдержать их сможет только нравственный человек. Хорош или плох будет этот новый мир, целиком и полностью зависит от людей, его создающих. Безудержное творчество человека может привести и к катастрофическим последствиям. Вспомним, каких усилий стоит человечеству сдерживание распространения и применения ядерного, химического, биологического оружия, созданных человеческим гением.

Нравственные ценности, призванные для различения хорошего и плохого, добра и зла, не могут быть выведены из творчества как такового. Человеческий разум не может создать прочных образцов нравственности, поскольку то, что создано одним разумом, легко ставится под сомнение и опровергается другим. Именно поэтому столь шатки любые этические системы, созданные человеком. В этом отношении несомненное преимущество имеют внешние по отношению к человеку нравственные ценности. Такие ценности были созданы религией.

Думается, что для современного российского общества, в случае принятия им творчества в качестве главной идеи и ценности, могли бы подойти религиозные нравственные ценности, которыми руководствовались наши предки. Оставление за церковью роли нравственного судьи могло бы пойти на пользу творческому российскому обществу, которое, с одной стороны, не сдерживалось бы в своем развитии, а с другой, руководствуясь традиционными этическими нормами, могло бы избежать фатальных ошибок, к которым столь предрасположен человеческий разум, лишенный нравственных ориентиров.

У либерализма есть один большой недостаток – он бездуховен по своей природе. Отсюда его материализм, культ денег, удовольствия, гедонизм. Человек не может жить ради материального, он для того и выделился из животного мира, чтобы жить духовной жизнью. Такую духовную жизнь русскому народу дало православие, мусульманским народам – ислам, калмыкам и бурятам – буддизм, евреям – иудаизм. Духовная жизнь в ее различных религиозных проявлениях определяет историческое свойство российских народов. Для Человека духовное всегда имеет приоритет над материальным, недуховным. Не нами сказано: «Не хлебом единым жив человек»2. И сегодня эта христианская истина не менее актуальна, чем две тысячи лет назад. Таким образом, творчество должно быть дополнено превосходством духовного над материальным.

Творчество и духовность – два имманентных свойства человеческой сущности. Третьим является связь всех людей между собой, которая протягивается из прошлого, от предков, к нам ныне живущим, а от нас к будущим поколениям людей.

Человек – лишь малая часть единого целого, которое представляет собой человечество и большие его части – народы. Индивидуум вне народа и без народа никогда не станет человеком-личностью, поэтому идея либерального индивидуализма столь чужда и ненормальна для российского мировоззрения. Жизнь для себя и ради себя невозможна для Человека в его настоящем понимании. Жизнь для других и ради других – это так понятно, близко, естественно и желанно для нашего народа, что не может не быть частью его великой мечты.

Итак, творчество, духовность и жизнь для народа и ради других людей – таков должен быть наш ответ на вопрос о том, чем нам заменить либерализм.