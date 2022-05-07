Nasdaq за полгода «сдулся» на четверть

В начале недели могло казаться, что идущая который месяц распродажа — поначалу технологических, а затем и прочих акций, —если не закончилась, то приостановилась. После обвала в последний торговый день апреля индексы подрастали в понедельник и вторник, а в среду даже показали настоящее «медвежье ралли».

На фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла Nasdaq Composite менее чем за полтора часа взлетел на 3,2%. S&P 500, подскочив на 3%, показал максимальный, по крайней мере, с 1990 года, прирост для дня. Это вообще был его самый быстрый взлет с 2020 года. И это был тот самый день, когда было объявлено о подъеме ставки.

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На этом достижения оборвались. Уже в четверг инвесторы совершенно иначе оценивали слова Пауэлла о том, что повышение ставки шагом по 75 базисных пунктов активно не рассматривается. Вновь засомневались они и в успехе обещанной «мягкой посадки» (победы над инфляцией без сваливания экономики в рецессию). Этому поспособствовала новая статистика с рынка труда, а короткие позиции, закрытие которых стало топливом для рынка в среду, уже не помогали быкам. И трейдеры моментально «продали ралли».

Рынок открылся большим гэпом вниз и продолжил отвесно падать. В моменте Nasdaq Composite терял более 6% и лишь к закрытию немного скорректировался вверх. В пятницу распродажи продолжились, так что он смог обновить минимум с ноября 2020 года. А доходность десятилетних казначейских облигаций, превысившая 3,14%, и индекс доллара, достигший 104,1, переписали при этом максимумы с 2018-го года и 2002 года соответственно.



Nasdaq, как и S&P 500, закрывает в минус уже пятую неделю подряд. Для обоих индексов это самая длинная проигрышная серия за последнее десятилетие. Но пятинедельное падение – лишь эпизод на большом пути вниз.

В индексе Nasdaq Composite выше вес технологических компаний и акций роста, на которые особенно давит повышение ставки ФРС. Поэтому его снижение началось раньше (еще осенью прошлого года) и результаты более внушительны. От максимума 22 ноября 2021 года до минимума 6 мая Nasdaq терял 26%, а S&P 500 (от высшей точки 4 января) – 15,6%.

Закрыл неделю технологический индекс на 25,1% ниже прошлогодней рекордной отметки. Потеряна четверть капитализации компаний, акции которых входят в индекс, – огромная сумма. Растворились в воздухе $5,7 трлн. Цифра превышает размер экономики любой страны мира, кроме США и КНР. Накануне пандемии ВВП Японии, идущей на третьем месте, составлял $5,1 трлн. И все это даже без учета падения акций, не входящих в Nasdaq Composite.

Как сдуваются большие пузыри

Между тем это только начало. Процесс снижения индекса идет не так стремительно, как поначалу при сдувании «пузыря доткомов» в 2000 году, но масштабы схожие, а движение — в чем-то даже увереннее. Тогда в течение первых трех месяцев падения Nasdaq терял порядка трети капитализации, но потом восстанавливался. Примерно через полгода он даже уже был формально не на «медвежьем рынке» (таковым считается падение более чем на 20%). В начале сентября, как и в некоторые недели июля и августа 2000 года, его снижение от исторического максимума марта составляло лишь около 17%. Это не помешало этим и дальнейшим событиям войти в историю.

Как и тогда, на этот раз было немало предупреждений о том, что на фондовом рынке США раздулся гигантский пузырь. Об этом говорили многие старожилы — от Чарли Мангера до Джереми Грэнтэма.

«Обычные признаки крайности наблюдались уже некоторое время, будь то оценка, будь то спекулятивные выбросы некоторых акций, у которых есть отличная история, но за ними нет реального солидного бизнеса, — говорил в пятницу Bloomberg управляющий директор Weatherstone Capital Management Майкл Болл. — То, что начинается как ручеек, превращается в мощный поток, когда все начинают говорить: ‘Мне нужно снизить риск’, и никто не хочет встать на другую сторону».

Большой вопрос: куда такая распродажа может завести? Во времена «краха доткомов» подобный рынок тянулся с весны 2000 года до конца 2002-го. Нижняя точка была в октябре (минус 78,4%), но и в 2003-м еще совершенно не было очевидно, что все закончилось. Максимум же 2000 года переписали только в 2015-м. Между тем нынешний пузырь по ряду параметров превзошел тот.

Упомянутый уже Джереми Грэнтэм, за последние десятилетия прославившийся точностью предсказаний кризисов, считает, что S&P 500 должен будет снизиться до 2500 пунктов. Это на 39,4% ниже закрытия пятницы. Учитывая разницу в структуре индексов, результаты Nasdaq окажутся в таком случае близки к показанным на рубеже веков.