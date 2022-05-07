Роскосмос сменил логотип на более «соответствующий духу времени»

В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в поддержку Вооруженных сил РФ Роскосмос сменил логотип на красную звезду. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, прежняя символика «уже не работает и не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать вызовам, брошенным нашей стране». В Telegram-канале Роскосмоса отмечается, что логотип меняется временно.

«Сегодня Красная Звезда — это символ не только идеологических, но и структурных изменений! Сегодня госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства, немалую роль в которой играет спутниковая группировка, обеспечивающая связь, навигацию, разведку, получение метеоданных и другой информации для Вооруженных сил и развития экономики страны», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Там также отметили, что уже большинство ведущих предприятий Роскосмоса (Главкосмос, Центр Хруничева, ЦЭНКИ, Центр подготовки космонавтов, РКК «Энергия», НПО Энергомаш) изменили логотипы госкорпорации на своих сайтах.

«Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой. Мы приняли решение, что прежняя символика, которую мы раньше использовали в Роскосмосе, и которая напоминает в том числе символику, которой пользуются и другие космические агентства мира, она уже не работает, она не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать этим вызовам, брошенным нашей стране», — заявил Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Эксперт» писал, что Роскосмос анонсировал создание 46 боевых комплексов «Сармат». 20 апреля Министерство обороны России осуществило первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» шахтного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки достигли целей в заданном районе полигона Кура на Камчатке. В соответствии с планами Минобороны РФ после завершения программы испытаний этот перспективный ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН, постепенно заменив ракеты «Воевода».

