Российские беспилотники доказали свою неуязвимость на Украине

Средства радиоэлектронной борьбы ВСУ не могут подавить российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников», из-за специального защищенного радиоканала связи. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«Специальная защищенная линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашникова" позволяет выполнять полеты в районах действия украинских систем РЭБ. Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — рассказал источник.

Он отметил, что разведывательные беспилотники ZALA применяют подразделения Росгвардии для обнаружения позиций украинских войск и корректировки артиллерийского огня. Со слов другого источника в силовых структурах, беспилотники ZALA 421-16Е практически невидимы для различных средств ПВО за счет электрического двигателя, малых размеров, композитных материалов и светлого камуфляжа. В частности, их просто не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК, что сводит потери среди дронов к единичным случаям.

Ранее «Эксперт» писал, что госкорпорация «Ростех», опираясь на опыт проведения специальной военной операции на Украине, планирует создание БПЛА миниатюрных размеров. По словам разработчиков, данные беспилотники смогут помещаться даже в кармане. Летательные аппараты будут обладать всем необходимым функционалом, включая возможность проведение воздушной разведки, контроль за ситуацией на земле и корректировку огня.

