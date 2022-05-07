В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за бушующих пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил режим чрезвычайной ситуации на территории региона из-за штормового ветра и быстро распространяющихся природных пожаров. По данным МЧС, огнем охвачены уже 16 населенных пунктов края.

«Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. Введен режим ЧС. Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Уже есть погибшие – в Шарыповском и Казачинском районах», — говорится в сообщении МЧС по Красноярскому краю.

Тушение сильно осложняют погодные условия – в некоторых районах края фиксируется ветер до 40 м/с. Для исключения возгораний из-за обрыва проводов глава региона распорядился обесточить несколько населенных пунктов.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в Шарыповском районе Красноярского края от пожара погибли пять человек, двое из них — дети.

Ранее «Эксперт» писал, что лесные пожары 2021 года на территории России — самые крупные за всю историю наблюдений из космоса. В прошлом году ученые впервые наблюдали, как дым от них достиг Северного полюса. Научные публикации говорят о явно выраженном тренде повышения и площади повреждений леса, и уровня эмиссии углерода в результате пожаров за последнее десятилетие.

