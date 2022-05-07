В крымских отелях зафиксированы массовые отмены бронирований

Отели Крыма в предстоящем летнем сезоне испытывают проблемы с загрузкой, в среднем она не превышает 40%. Кроме того, фиксируются массовые отмены бронирований на май и июнь на фоне информации об отмене авиарейсов. Об этом РИА Новости рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«На лето отели загружены пока на 40-45%, в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сообщил Волков.

Он считает, что этот сезон «будет очень слабым» и предложил правительству субсидировать отдых в Крыму для сотрудников госкорпораций и госкомпаний, чтобы поддержать туриндустрию региона.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил значительное снижение бронирований в отелях Крыма. По его словам, цены на размещение там уже вернулись к уровню прошлого года, и туристов они устраивают, просто не все могут туда добраться. Ромашкин отметил, что на фоне отмены авиарейсов РЖД запустили на полуостров только два поезда в день, которые ходят напрямую из Москвы, а это очень мало.

«Мы сейчас дорабатываем программы на автобусах. Ориентировочно с 11 мая запустим их. Мы будем три раза в неделю ездить в Крым. Стоимость на одного туда-обратно составит 10 тысяч рублей. Автобусы будут направляться не в Симферополь, а сразу в Алушту, и, возможно, в Ялту из Москвы. Дорога составит 24-26 часов. У нас есть опыт: лет семь-восемь назад мы возили таким образом туристов», — добавил Ромашкин.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам 2022 года количество туристов, отдохнувших на территории России, вырастет на 4-30% в зависимости от региона и превысит 31 млн человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Наибольший прирост — до 30%, по ее словам, ожидается на юге России, с мая по сентябрь там могут отдохнуть 8 млн человек. При этом в администрациях Сочи и Краснодарского края особого наплыва туристов не ожидают, спрос на курорты Крыма тоже пока «отложенный», в основном из-за закрытия южных аэропортов.

