В Перми создали шашку для тушения всех типов пожаров

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали эффективный порошковый состав на основе графита, который можно использовать для тушения бытовых и природных пожаров, а также при воспламенении горючих веществ. Огнетушащие шашки можно изготавливать разных размеров, они нетоксичны, эффективны и не нуждаются в особых условиях хранения, сообщили в пресс-службе вуза.

«Шашка состоит из цилиндрического картонного корпуса, нагревательной смеси, а именно металлического и полимерного горючего, интеркалированного графита и ингибиторов горения. Этот тип огнетушащего состава дает следующие преимущества: гидрофобность, компактность, легкость в хранении, простота в доставке и применении, экологичность, низкие значения пылеобразования, нетоксичность и безопасность компонентов состава для здоровья человека», — рассказал студент аэрокосмического факультета Михаил Терещенко.

При попадании в огонь объем состава шашки увеличивается от 100 до 400 раз. Гашение пламени происходит за счет образования графитовой подушки, которая препятствует доступу кислорода в зону реакции, удерживает продукты горения и отводит тепло.

В данный момент проводятся крупномасштабные опыты и исследования на базе инновационного предприятия ООО «Силур», которое является поставщиком уплотнительных материалов из терморасширенного графита.

Ранее «Эксперт» писал, что главное преимущество водных систем тушения пожаров состоит в их полной безопасности для людей, а недостаток – в том, что в ходе тушения водой происходит почти полное уничтожение материальных ценностей. Газовые системы тушения пожаров (большинство из них работают в автоматическом режиме) не оставляют после использования залитых водой помещений, однако они очень опасны для людей (кроме перфторкетонов). Помимо этого, все газовые системы тушения пожаров могут применяться только в тех зданиях или помещениях, которые соответствуют установленным требованиям к герметичности. Еще один недостаток газовых систем – дороговизна.

