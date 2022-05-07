В России придумали колбасу, снижающую уровень сахара в крови

Ученые академии им. Тимирязева и ВНИИ лекарственных и ароматических растений разработали рецептуру и технологию производства вареной колбасы, которая снижает уровень сахара в крови. Ее выпуск может начаться уже этой осенью, рассказал РИА Новости доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева Андрей Гурин.

«Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета 2 типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показало снижение уровня глюкозы в крови», — сообщил Гурин.

По его словам, такая колбаса будет востребована людьми с преддиабетом и диабетом 2 типа, а их в России 5,1 млн человек. Это поможет значительно уменьшить импорт лекарственных препаратов, которые используются для профилактики и лечения заболевания, например, препаратов «Глюкобай» или «Сиофор», считает Гурин.

Цена на лечебную колбасу, по его мнению, практически не будет отличаться от обычной, стоимость 0,5 кг составит 300-400 рублей. Удержать ее на таком уровне удастся благодаря замене молочного сырья на продукт переработки фасоли.

Ранее «Эксперт» писал, что пермские ученые создали из лопуха средство от диабета. В качестве сырья биотехнологи использовали листья лопуха, которые содержат полисахарид инулин. Он способен снижать уровень сахара и холестерина в крови, а также оказывать пребиотическое действие. Для улучшения ферментации к измельченному сырью добавили бактерии рода Lactobacillus. Микроорганизмы перерабатывают часть растительных веществ и обогащают продукт метаболитами, которые оказывают синергетический эффект на организм человека.

