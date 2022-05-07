В России снизились цены на смартфоны и ноутбуки

Цены на самые ходовые модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайн-магазинах снизились в апреле на 10-20% в сравнении с мартом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Price.ru.

«Цены на электронику – смартфоны, ноутбуки, планшеты, опустились на 10-20% в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года», — говорится в исследовании.

Сравнив цены на электронику в феврале, марте и апреле, аналитики отметили, что, например, самая актуальная модель iPhone – 13 ProMax 256Gb в апреле подешевела на 20% относительно марта (до 121 тыс. рублей). Примерно на столько же упали цены и на другие устройства Apple. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE тоже подешевел на 19%, до 38 тыс. рублей, а флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE 128Gb — на 26%, до 24,7 тыс. рублей.

Цены на некоторые модели ноутбуков в онлайн-магазинах снизились еще больше. Например, ноутбук Honor MagicBook X14 подешевел на 42% – до 46,7 тыс. рублей, что даже на 8% ниже его февральской цены. Ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле стал стоить на 34% меньше, чем в марте (61 тыс. рублей), MacBook Air 13 2020 года упал в цене на 18% (110 тыс. рублей), а продвинутая модель ноутбука от Xiaomi - Mi Notebook Pro – на 20% (до 102,9 тыс. рублей).

Ранее «Эксперт» писал, что интернет-магазин оператора «Мегафон» начал предлагать восстановленные смартфоны. У оператора можно приобрести более 200 восстановленных моделей Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, а также OnePlus и Realme. Пока что услуга доступна только для жителей столичного региона. Кроме того, в скором времени компания внедрит опцию прямого выкупа гаджетов у клиентов.

