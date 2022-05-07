В центре Москвы 9 мая введут особый режим пропуска

В Москве 9 мая пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В центральной части города в этот день сформируют пространство с особым режимом доступа, обеспечивать общественный порядок будет наряд правоохранителей численностью более 20 тысяч человек. Чтобы контролировать обстановку, в столице уже создан оперштаб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий предусмотрен наряд численностью более 20 тысяч человек. Среди них более 8,3 тысячи сотрудников полиции, свыше 10,3 тысячи представителей Росгвардии, а также около двух тысяч народных дружинников. На случай осложнения обстановки предусмотрены необходимые резервы сил и средств полиции и Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.

Единое пространство с особым режимом доступа будет находиться в границах Ленинградского проспекта (до Третьего транспортного кольца), 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улиц, улицы Охотный Ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади. К местам проведения мероприятий будут пускать только через контрольно-пропускные пункты (КПП) после досмотра. Желающие принять участие в шествии Бессмертного полка тоже будут проходить через металлодетекторы. Основные входные группы для них установят у станций метро «Маяковская», «Белорусская» и «Динамо». В случае переполнения стартовой площадки маршрута допуск в зону безопасности будет осуществляться также от станции метро «Аэропорт».

Людей в состоянии алкогольного опьянения, имеющих с собой оружие, острые, колюще-режущие предметы, в зону безопасности не пустят. Также запрещен пронос любых жидкостей и пиротехнических изделий — их будут изымать в ходе проведения досмотра.

«Также не допускается использовать в качестве древков для портретов ветеранов металлические и деревянные палки. Участникам советуют не брать с собой крупногабаритную ручную кладь, сумки и рюкзаки, чтобы не задерживаться на КПП», — говорится в сообщении.

Гражданам также посоветовали воздержаться в этот день от поездок на личном транспорте в центральную часть города.

Ранее «Эксперт» писал, что глава государства Владимир Путин выступит 9 мая на параде Победы. По словам представителя Кремля, в праздничный день российский лидер также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

