Власти Турции оценили запасы газа в Черном море

Запасы природного газа в Черном море достаточны для покрытия мировой потребности в нем на протяжении 45 лет. Об этом сообщил замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер Бинали Йылдырым, передает ТАСС.

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд куб. м. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — сообщил Йылдырым.

Еще в 2020 году власти Турции объявили об обнаружении в Черном море крупных запасов газа, общий объем запасов месторождения «Сакарья» тогда оценили в 400 млрд кубометров. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, приступить к эксплуатации этого месторождения планируется в первом квартале 2023 года. На начальном этапе добыча газа должна составить 10 млн кубометров в сутки, в течение трех-четырех лет планируется увеличить объемы до 40 млн кубометров.

Ранее «Эксперт» писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении в районе Кыйыкёя, турецкого городка, расположенного недалеко от границы с Болгарией, огромного месторождения газа. Тогда же было заявлено, что это крупнейшая находка турецких геологов и что его запасы составляют треть триллиона кубометров (320 млрд м³). Эрдоган подчеркнул, что черноморский газ укрепит энергетическую безопасность Турции. Он также выразил надежду, что месторождение Туна-1 даст первые кубометры голубого топлива уже в 2023 году. Эти слова турецкого лидера вызвали большие сомнения у специалистов, потому что разработка крупных месторождений, расположенных к тому же в море, отнимает много времени и обходится в миллиарды долларов.

