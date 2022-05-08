Акция недели: инвесторы верят в дивиденды «Россети Центр»

Укороченная торговая неделя на российском фондовом рынке не особенно задалась — Индекс МосБиржи по ее итогам снизился на 2,13%. И все же десятки акций завершили ее в плюсе. А лучший результат за три торговых дня между праздниками показали акции «Россети Центр». Они взлетели на 16,72% — с 24,16 коп. (закрытие предыдущей недели) до 28,2 коп. к вечеру 6 мая. При этом в пятницу их котировки достигали 32,98 коп., что соответствовало росту на 36,5%.

Причина взлета была, пожалуй, самой традиционной для фондового рынка — инвесторы надеялись на большие дивиденды. На этой неделе совет директоров «Россети Центр» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров. Размер дивидендов, которые тому предстоит утвердить, пока не оглашен, но он поддавался расчету.

Дивидендная политика «Россети Центр» предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей по российским стандартам бухучета (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно первой, прибыль по итогам 2021 года составила 4147149 тыс. руб. Половина этой суммы, деленная на число акций (42217941468 штук) дает расчетный дивиденд 4,91 коп.

Отчетности МСФО по итогам 2021 года компания не публиковала, но в прошлом году прибыль по международным стандартам была ниже, чем по российским, так что расчет дивидендов велся, исходя из последних. Согласно же отчету по МСФО за 9 месяцев 2021 года прибыль на акцию составляла 8,8 коп., что соответствует дивидендам в 4,4 коп.

Сумма прибыли «Россети Центр» для расчета дивидендов, в принципе, может уменьшаться на целый ряд статей. Среди них, например, «доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящегося к ним налога на прибыль». Но на практике в прошлом году, например, это уменьшило общую сумму дивидендов лишь на 500 тыс. руб. — до 1,414 млрд руб.

Так что инвесторы вполне могли принимать цифру 4,9 коп. за минимальные выплаты на акцию. Исходя из самой низкой котировки 4 мая (23,44 коп.), это соответствовало дивидендной доходности 20,9%. После трех дней взлета этих бумаг на пике 6 мая она упала до 14,9%, но затем акции скорректировались — и на закрытие пятницы ожидаемая доходность выплаты составила уже 17,4%.

И хотя эти цифры очень сильно менялись в течение недели, в любой ее момент они, безусловно, выглядели довольно привлекательно. Другое дело, что времена сейчас непростые, так что компании вполне могут радикально отклоняться от прежней дивидендной политики — и этот риск тоже отражен в котировках.