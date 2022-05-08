Комбриг морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады попали в плен в Мариуполе и дают показания

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ – командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков – попали в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш» в Мариуполе и уже дают показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в городе.

На видео, которое публикует РИА Новости, оба украинских высокопоставленных офицера выглядят в нормальном физическом состоянии и живо отвечают на вопросы, а иногда даже улыбаются и смеются.

Комбриг Баранюк рассказал подробности своего пленения. По его словам, ещё к середине апреля у его бойцов, которые прятались в бункере на заводе «Азовмаш», рядом с Заводом Ильича – северо-западнее «Азовстали», — закончились боеприпасы. После чего он дал приказ выходить всем своим войскам и в составе колонны прорывался к другим соединениям ВСУ. Однако его машина была подбита, он вынужден был передвигаться пешком и был задержан.

В свою очередь начальник штаба полковник Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе, которая протекает вдоль территории «Азовстали» и неподалеку от «Азовмаша».

Он также заявил, что Киев мог бы пойти на уступки Москве, чтобы прекратить нынешний конфликт на Украине. По его мнению, возможно решить мирно благодаря политическим решениям, а не военным путем, а для этого киевские власти должны пойти на уступки.

«Я не хотел бы, чтобы этот конфликт решался военным путём, этот конфликт нельзя решить военным путем… Мы могли бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта», – подчеркнул полковник ВСУ.

Среди таких уступок Кормянков называет «режим без НАТО и гарантию о ненападении».

«Это основные моменты, ключевые. Только гарантии с таких сторон, которые смогли бы это дело подтвердить», – пояснил он.

Говоря о главном российской задачи спецоперации – денацификации – начштаба заявил, что нацизм не поддерживает, а нацистскую символику не воспринимает.

«Я не поддерживал и не поддерживают нацизм, не являюсь его приспешником, каким-нибудь там человеком, который интересуется этим направлением. И этими вопросами должны заниматься на уровне государства», – ответил пленный полковник ВСУ.

Как ранее сообщал «Эксперт», ещё по данным на 21 апреля с начала боевых действий в Мариуполе в плен сдались 1 844 военнослужащих Украины. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что всем сдавшимся в плен сохранены жизни, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.