Коронавирус в России: опубликованы новые данные по умершим и заболевшим

По данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирусом в России заболели ещё 5 447 человек.

Таким образом, на утро 8 мая общее число заразившихся ковидом составило 18 227 666. Среди них 376 946 человек умерли (118 за последние сутки). Госпитализировано за сутки 1 308 человек, выздоровели – 6 682 (всего 17 603 398).

Напомним, 7 мая в России коронавирусом заболели 5 550 человек, 2 562 были госпитализированы и 132 умерли.

Ранее «Эксперт» сообщал, что фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») объявила о запуске на подмосковном предприятии производства препарата молнупиравир, который рекомендован Минздравом для лечения и профилакики COVID-19.

Молнупиравир – противовирусное средство, рекомендовано ВОЗ для лечения коронавирусной инфекции, а Минздрав РФ включил его в перечень ЖНВЛП. Мощности завода позволяют выпускать в год до 15 млн упаковок лекарства. Препарат будет производиться по полному циклу, технологию разработали специалисты «Обнинской химико-фармацевтической компании» (ОХФК).

