Нефтяное эмбарго отменяется

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который в Брюсселе обещали официально одобрить не позднее 9 мая, забуксовал. Государства-участники союза не смогли достичь консенсуса по его ключевой составляющей — сроков введения нефтяного эмбарго и исключений из этой санкции для ряда европейских стран. Несмотря на это, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони 6 мая пообещал ввести полное эмбарго. Но не через месяц, как планировалось изначально, и не через полгода, о которых шла речь недавно, а через 9 месяцев — причем с оговорками о дальнейших пролонгациях.

Статья по теме: Нефтяной картель решил не сочувствовать Европе

Эмбарго три года ждут

«Наше предложение — добиться эмбарго в зависимости от разных типов нефтепродуктов в течение девяти месяцев. Выполнение этого в более короткие сроки может иметь последствия для мировых цен на нефть, парадоксально противоречащие нашим целям», — пояснил свою позицию Паоло Джентилони в интервью итальянской газеты Il Messaggero, которое было опубликовано 6 мая.

Агентство Reuters также сообщило, что Еврокомиссия предложила ввести трехмесячный транзитный период перед полным введением эмбарго на российскую нефть. Ранее ЕК сообщала, что эмбарго будет введено в течение одного месяца.

Статья по теме: Economist: санкции Запада не нанесли России фатального ущерба

Напомним, что утром 4 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала депутатам Европарламента, что шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого запретят импорт всей российской нефти в ЕС, будет одобрен Советом Европы уже к вечеру того дня. «Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти», - пояснила она евродепутатам. Последние встретили это заявление бурными аплодисментами.

Впрочем, Урсула фон дер Ляйен все же признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ, однако ЕС «просто обязан пойти на это». Но, по ее словам, эмбарго на российскую нефть нужно вводить «аккуратным образом» с целью дать время ЕС найти альтернативных поставщиков нефти и минимизировать влияние санкций на нефтяные рынки. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Статья по теме: Венгрию и Словакию предложили освободить от эмбарго на российскую нефть до конца 2024 года

Но в Совете Европы, высшем органе ЕС, добиться консенсуса по нефтяному эмбарго вплоть до 6 мая так и не удалось. Так что шестой санкционный пакет, если и будет до 9 мая одобрен, то в усеченном виде — без окончательного решения по поводу введения полного нефтяного эмбарго.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентиллони полагает, что «мы найдем общий путь, чтобы постепенно достичь этого в течение следующих нескольких месяцев». То есть, еврочиновник фактически не исключает, что окончательно все страны-члены ЕС, если и договорятся, то не ранее конца этого года. И тогда отсчет введения полного нефтяного эмбарго начнется в начале 2023 года. И вeсь процесс займет около года, так как Джентиллони обещает 9 месяцев, а другие источники ЕК обещают еще и дополнительный трехмесячный транзитный период перед полным отключением трубы.

Техника накачала

Эти дебаты в ЕС можно расценить как откладывание вопроса до того времени, когда потеряют актуальность вызвавшие его причины. Однако против всеобъемлющего эмбарго работают и чисто технические барьеры. 6 мая котировки Brent поползли хоть и немного, но все-таки вверх. В пике стоимость барреля доходила до $113. Трейдеры таким образом отреагировали на прогнозы ОПЕК+ о некотором дефиците предложения нефти из-за отказа организации ускорить выход из ограничений по добыче нефти, принятых в 2020 году. Полное восстановление добычи нефти в ОПЕК+ запланировано на конец сентября этого года. Так что приступать к ограничениям по поставкам нефти из России уже в мае — значит стимулировать рост цен, выгодный России, но не ЕС.

К тому же, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом году Россия закрывала 33% потребностей ЕС в сырой нефти (108 млн тонн) и 20% в нефтепродуктах (60 млн тонн).

По данным специализированных агентств, в апреле добыча нефти в России упала на 9%. В целом по году, как считает министр финансов РФ Антон Силуанов, спад в нефтедобыче может достичь 17%. Но при этом экспорт нефти в апреле, наоборот, вырос сразу на 8.8% (уменьшилась нефтепереработка). Дополнительные потоки пошли не только в Азию, но и в Европу, по данным международного танкерного агентства.

Кроме того, значительная доля европейских НПЗ, особенно расположенных в Италии, Германии и бывших соцстранах, рассчитаны на прием тяжелой Urals. Перенастройка на другие, более легкие сорта, займет не менее года. Не случайно, вице-канцлер Германии Роберт Хабек признал, что в случае эмбарго на востоке его страны какое-то время неизбежен дефицит бензина. Что, в свою очередь, подтолкнуло бы и так слишком высокую инфляцию.

Таким образом, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прав, считая, что другие производители нефти не смогут заменить на рынке поставки из России. «Очевидно, что российский нефтяной экспорт в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может быть восполнен из других источников. Свободных мощностей просто не существует», -- заявил он агентству Reuters.

Антибрюссельский фронт

А главный политическим барьером на пути эмбарго является Венгрия. Её премьер Виктор Орбан 6 мая еще раз заявил, что эмбарго — это «атомная бомба для венгерской экономики». По его словам, чтобы заменить российскую нефть потребуется минимум пять лет и огромные финансовые вливания на переоснащение НПЗ и трубопроводной системы (выхода к морю у страны нет). Сейчас Венгрия, по данным ЕК, закрывает свои потребности в нефти за счет российских трубопроводных поставок на 58%. И Орбан не отзывает вето на эмбарго российской нефти.

Словакия вето отозвала, но её потребности в нефти российский экспорт закрывает на 96%. Поэтому в Братиславе ждут продления переходного периода — от года, уже предложенного Брюсселем, до минимум трех лет.

Сходные требования к Брюсселю предъявляют Чехия и Болгария.

Новый антибрюссельский фронт открыли еще и Греция, Кипр и Мальта. Там узнали, что в шестой санкционный пакет ЕК предложила с 1 июня включить запрет всем европейским судовым, фрахтовым, трейдерским и страховым компаниям полностью прекратить обслуживание российского нефтяного экспорта. Между тем, именно этим и занимаются многие компании из вышеперечисленных стран.

Такова судьба нефтяного эмбарго. Кстати, если ряд стран Восточной Европы, а также Австрия получат исключения на какой-то срок из все-таки введенного нефтяного эмбарго, то российские экспортеры получат возможность обходить новый брюссельский запрет.

Для России нефтяной экспорт в Европу, несомненно, тоже важен. В прошлом году на ЕС, по данным МЭА, пришлось почти половина нефтяного экспорта из всего объема в 230 млн тонн. Выручка — $50 млрд из $110 млрд, полученных от общемировых поставок. Заместить европейский рынок азиатским полностью, если бы эта задача реально встала на повестку дня, не получилось бы. Но частично гипотетические потери можно компенсировать за счет более высоких цен на сырье, чем те, что были заложены в бюджет-2022. Так, по сообщению Минфина от 6 мая, в апреле дополнительные доходы казны от экспорта нефти составили более 280 млрд руб. (хотя это меньше на 133 млрд руб., чем прогнозировалось ранее). В мае ожидается 414 млрд руб.