Путин поздравил лидеров некоторых стран с годовщиной Победы и призвал не допустить возрождения нацизма

Глава российского государства Владимир Путин поздравил лидеров некоторых стран с годовщиной Победы.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент РФ направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Киргизии и некоторым другим.

«По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии», – заявили в пресс-службе российского лидера.

Кроме того, президент направил поздравления лидера ДНР и ЛНР, а также народам Грузии и Украины. Как отметил глава РФ, в этот день отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Помимо этого, он подчеркнул, что сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран.

«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент также пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

Ранее «Эксперт» сообщал https://expert.ru/2022/05/6/kreml-putin-vystupit-na-parade-pobedy-9-maya/, что Путин выступит 9 мая на параде Победы. Об этом заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в праздничный день российский лидер также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«Как я уже сказал, 9-го числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада президент возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.