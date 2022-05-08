Рогозин: Россия уничтожит НАТО за полчаса в случае ядерной войны

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне всего за 30 минут. При этом он подчеркнул, что ядерную войну допустить нельзя, так как последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли, передаёт РИА Новости.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса, – подчеркнул он. – НАТО уже сейчас ведёт против нас войну. Конечно, они её не объявляла, но это ничего не меняет. Украинские нацбаты и ВСУ – расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений».

Он также отметил, что специальная военная операция, которую проводит Россия вышла далеко за рамки её первоначального смысла и географии. И сейчас, по его мнению, это война за правду и право России существовать как единое и независимое государство.

«Победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы. И делать это надо немедленно и быстро», – резюмировал Рогозин.

Как ранее сообщал «Эксперт», по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее, и спецоперация предотвратила его.

Если бы не решения, «принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию», – уверен политик.

При этом Володин подчеркнул, что США приступили к организации поставок вооружения на Украину ещё в январе.

