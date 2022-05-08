Российский газ для транзита через Украину поставляется в штатном режиме

«Газпром» поставляет газ для транзита через Украину на регулярной основе. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя компании Сергея Куприянова.

По его словам, «Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей, в объёме 92,1 млн кубометров на 8 мая.

Напомним, контрактные обязательства российского газового монополиста по транзиту в Украину на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки. В то же время с конца февраля украинский транзит российского газа, подпитываемый политическими рисками и холодной погодой, удерживался на уровне, близком к этому объёму.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит «голубого топлива» снова сократился. Это, однако, не означает нарушения транзитного контракта, в котором заложен принцип «качай и плати».

