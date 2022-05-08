СДЭК запустил платформу для покупок товаров из-за рубежа

Международный оператор курьерской доставки СДЭК запускает собственную платформу для покупок товаров зарубежных брендов, в том числе не представленных на данный момент в России.

Как отмечается на сайте компании, CDEK.Shopping – новый проект компании СДЭК. Это современная e-commerсe платформа, позволяющая заказать продукцию иностранных компаний, таких как iHerb, Kerastase, Michael Kors, Tom Ford, Valentino и многих других по ценам ниже, чем на отечественном рынке. Пользователям CDEK.Shopping доступна продукция из 11 стран мира, а доставка товаров из-за рубежа для покупателей бесплатна.

Стоимость, которая указана на сайте – главное конкурентное преимущество новой платформы. Команда CDEK.Shopping выстроила чёткую и эффективную работу по закупке и доставке продукции из зарубежных магазинов, заручилась поддержкой крупнейшего логистического оператора и оптимизировала свои затраты. Все это позволяет не поднимать цена на товары, а держать их на комфортном для покупателей уровне.

При этом после оформления заказа все логистические, бюрократические и таможенные вопросы сервис берёт на себя, что очень удобно.

Задача же покупателей – просто не растеряться в многообразии товаров на сайте, выбрать то, что давно хотелось, оформить заказ и получить доставку точно в срок. Сделать это можно уже сейчас.

Наша справка

СДЭК (или Служба доставки «Экспресс-курьер», стилизованно – Служба доставки экспресс курьер) – российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, основанный в 2000 году как помощник в доставке товаров интернет-магазина Korzina.ru по Сибирскому Федеральному округу. Однако вскоре интернет-проект закрылся, а логистический оператор развился до федерального игрока.

В настоящее время компания, по собственной оценке, занимает около 6% от общей доли российского рынка отправлений в сегменте b2c. СДЭК работает в 26 странах мира. Штаб-квартира расположена в Новосибирске.