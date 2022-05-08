Учёные назвали продукт, сокращающий жизнь мужчин

Группа американских учёных в ходе специального исследования установила, какой продукт наиболее опасен для мужчин.

Как пишет Британским медицинский журнал BMJ, речь идёт о красном мясе, потребление которого значительно повышает риск развития болезней сердца и сосудов у мужчин.

К такому выводу специалисты пришли, изучив анализы свыше 43 тыс. жителей США мужского рода. Средний возраст испытуемых составил 53 года. На момент начала эксперимента показатели их здоровья исключали сердечно-сосудистые недуги, а также онкологические заболевания.

При этом самый первый опросник по питанию участники исследования заполнили ещё в 1986 году. После этого каждые четыре года они предоставляли информацию о своем образе жизни и истории болезни.

В итоге, учёные установили, что риск ишемической болезни сердца у сильной половины существенно снижается при замене красного мяса на растительные белковые продукты, такие как фасоль, орехи и соя – снижение рисков составило до 15%. Кроме того, при минимальном употреблении красного мяса также существенно снизился риск развития рака кишечника.

В то же время учёные подчёркивают, что полностью отказываться от красного мяса нельзя, так этот продукт является ценным источник белка. Поэтому мясом в своём рационе не стоит ни пренебрегать полностью, ни злоупотреблять.

