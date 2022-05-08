В Минобороны рассказали последние новости о спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил последние новости специальной военной операции на Украине.

По его словам, за прошедшую ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины. Помимо этого, в районе Одессы был сбит украинский беспилотник «Байрактар-ТБ2».

Также ракетами ВСК в Харьковской области уничтожен командный пункт механизированной бригады ВСУ и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское». Кроме того, Вооружённые силы России над островом Змеиный сбили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24.

Ракетными войсками и артиллерией за ночь поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300 в районе населённого пункта Коротыч Харьковской области

Ранее «Эксперт» сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы ВСУ не могут подавить российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников», из-за специального защищенного радиоканала связи. Напомним, разведывательные беспилотники ZALA применяют подразделения Росгвардии для обнаружения позиций украинских войск и корректировки артиллерийского огня.